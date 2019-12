14-årig pige beskudt med fyrværkeri fra bil i Lyngby

Automatisk oplæsning Beta

Også søndag har der været eksempler på afskydning af fyrværkeri mod personer og boliger. Det skete i Lyngby, Frederikssund og Kokkedal, oplyser Nordsjællands Politi.

Lidt efter klokken 21 blev der fra en lille hvid personbil affyret fyrværkeri mod en 14-årig pige på Ulrikkenborg Plads i Lyngby.

Kort efter blev der skudt efter personer på en perron på Kokkedal Station. Her befandt gerningsmændene sig i to biler.

I Frederikssund affyrede en gruppe på fem unge raketter mod en legeplads og mod vinduerne i en etageejendom. Også en ejendom på Nørregaardsvej i Lyngby var mål for romerlys, oplyser politiet mandag.

Ved ingen af episoderne er personer kommet til skade.

I forbindelse med sagen fra Frederikssund, hvor den potentielt farlige handling fandt sted lidt før klokken 21.30, har politiet udsendt signalement af fire gerningsmænd.

En er kraftigt bygget og er udenlandsk af udseende, fremgår det af den officielle døgnrapport. Han bar briller og var blandt andet iført en træningsjakke med orange og sort farve.

En anden var iført røde træningsbukser og beige trøje og bedømmes til at være mellem 15 og 20 år. Den tredje mand var iført mørke bukser. Den fjerde, der har sort skæg, havde også mørke bukser på og gik rundt med en brun papkasse.

Politiet: 15-årig stod bag affyring

På Nørrebro i København tilbageholdt politiet søndag aften en dreng på 16 år, efter at han havde affyret et bomberør mod civilklædt politi. Noget lignende skete lørdag aften, og her stod en dreng på 15 år bag.

Efter lignende episoder fredag aften på Nørrebro blev to 15-årige anholdt og sigtet for at overtræde straffelovens § 252, som handler om hensynsløst at have udsat tilfældige for fare.

Søndag morgen blev en brandmand ramt af fyrværkeri i ansigtet ved en episode i Brøndby Strand. På den baggrund har politidirektør Kim Christiansen i Københavns Vestegns Politi besluttet, at politiet fremover så vidt muligt følger med, når brandvæsenet rykker ud.

I Østjyllands Politi melder man om flere episoder, hvor unge i Grenaa, Randers og Aarhus har skudt mod hinanden, biler eller andre personer. Umiddelbart er der ikke meldinger om tilskadekomne.

ritzau