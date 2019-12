Danskerne vil ændre fyrværkerireglerne

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

2019 lakker mod enden, og snart begynder et nyt årti. Siden 27. december har private kunne affyre fyrværkeri som optakt til den store aften i morgen.

Størstedelen af danskerne mener dog, at brugen af fyrværkeri for private skal begrænses til kun 31. december og 1. januar.

Det viser en ny undersøgelse lavet af Megafon for TV 2 og Politiken blandt 1.066 respondenter. Her svarer 74 procent, at de er overvejende enig eller helt enige i, at perioden skal forkortes. 20 procent mener det modsatte.

De seneste dage har nyhedsbilledet været præget af historier om, hvordan der er blevet skudt med fyrværkeri mod busser, taxaer og personer. Senest i dag blev der affyret fyrværkeri imod en 14-årig pige i Lyngby, også på Nørrebro i København har der været episoder.

Som reglerne er nu, må danske butikker sælge fyrværkeri fra 15. december, men også det mener danskerne skal indskrænkes. 75 procent af de adspurgte mener, at perioden for salg af fyrværkeri skal indskrænkes, så det kun er tilladt at sælge fyrværkeri i 2-3 dage op til nytårsaften.

Uenighed om totalforbud

Danskerne er dog uenige, når det kommer til spørgsmålet om totalforbud mod brug af fyrværker for private. Her er 47 procent helt eller overvejende enig i et forbud og 44 procent er overvejende uenig eller helt uenig.

Dykker man ned i tallene er det særligt kvinder, der ønsker et totalforbud. 51 procent af de adspurgte kvinder svarer, at de ønsker et forbud, hvor det gør sig gældende for 43 procent af de adspurgte mænd.

Respondenternes alder spiller også en rolle i spørgsmålet. De 30-39 årige er den gruppe, hvor færrest ønsker et forbud, nærmere bestemt 41 procent, hvor de 60-69 årige er den gruppe, hvor flest ønsker et forbud. Her har 54 procent svaret, at de er helt enig eller overvejende enig i et totalforbud.

Selvom der de seneste dage har været en overvægt af episoder med affyret fyrværkeri på Nørrebro, er det i region Syddanmark, at størstedelen ønsker et forbud. Her har 50 procent svaret, at de er helt enige eller overvejende enige i, at der skal indføreres et totalforbud mod brug af fyrværkeri for private. I region Hovedstaden er det 48 procent af de adspurgte og lavest i region Midtjylland med 45 procent.