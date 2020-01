Eksperter til statsministeren: Fokus på flere anbringelser af udsatte børn er forkert

Lyt til artiklen 05:21

Er der videnskabeligt belæg for at sige, at flere udsatte børn bør bortadopteres eller anbringes på institutioner? Altså ville det ifølge eksperterne være til børnenes bedste?

Spørgsmålet er højaktuelt, efter statsminister Mette Frederiksen (S) i sin nytårstale erklærede, at det netop er en af hendes vigtigste politiske målsætninger.

Anne-Dorthe Hestbæk, seniorforsker hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, synes generelt, at det er »fantastisk« med en statsminister, der i så høj grad fokuserer på udsatte børns vilkår i livet.

»Men indholdsmæssigt er der nogle ting i talen, hvor jeg mener, man bør overveje, hvorvidt det er den rigtige tilgang«, siger Anne-Dorthe Hestbæk, der anses som førende inden for forskningen i udsatte børn.

»Med den viden, jeg har om anbringelser af børn, mener jeg ikke, at der er nogen forskningsmæssig evidens for at sige, at vi skal anbringe flere, og at der altså er en masse børn, der skulle have været anbragt som barn, som ikke er blevet det«.

Der er altså intet i videnskaben, som taler for, at det ville være til børnenes bedste, hvis man beslutter at anbringe flere børn uden for hjemmet?

»Nej. Jeg tror snarere, at der er videnskabeligt belæg for at sige, at vi skal anbringe børn bedre. Eksempelvis ved at anbringe nogle af dem tidligere, end det sker nu, og inden de har været igennem alt for hårde oplevelser i alt for mange år, som kommer til at skade dem for resten af livet«, siger hun og bakker dermed statsministeren op i, at flere anbringelser også bør ske tidligere.

Socialministeren står fast

Ifølge Hestbæk taler fagkundskaben generelt for, at politikerne – i stedet for at fokusere på antallet – bedst kan hjælpe udsatte børn, hvis de optimerer de indsatser, børnene og deres familier møder i det offentlige. En pointe, som Foreningen af Døgn- og Dagtilbud samt Børne- og Kulturchefforeningen i går tilsluttede sig.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) mener, at de to ting sagtens kan harmonere. Og hun fastholder regeringens mål om flere anbringelser og bortadoptioner. Også trods den tilsyneladende manglende videnskabelige evidens. For som ministeren siger: »Videnskaben siger jo heller ikke det modsatte«.

»Vi må spørge os selv, om vi bare skal sidde på hænderne, mens der er nogle børn, der vokser op under nogle forhold, som ikke er for børn. Det mener jeg ikke, vi skal«, siger Astrid Krag.

Særligt det faldende antal af anbringelser får hende til at føle sig så sikker på, at regeringens retning er den rigtige.

»Derudover har Børns Vilkår og socialrådgiverne været ude og sige, at det er godt, vi har sat det som målsætning«.

Men hvor har I fået ideen om flere anbringelser fra? Den er jo tydeligvis så ikke funderet i fagkundskaben?

»Når man møder et voksent menneske, som siger: »Hvorfor blev jeg ikke bortadopteret eller anbragt?«, så gør det dybt indtryk på en. Dem har jeg mødt flere af«, siger hun.

»Alt for dårligt«

Blandt kritikerne af statsministerens udmelding melder også den juridiske tænketank Justitia sig. Tænketanken undersøgte i 2018 hele tvangsanbringelsesprocessen og konkluderede, at retssikkerhedsniveauet er kritisk lavt.