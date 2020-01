Direktør stopper på Institut for Menneskerettigheder

Automatisk oplæsning Beta

Efter 11 år på posten stopper Jonas Christoffersen i slutningen af marts som direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Det oplyser han til Politiken.

»Jeg har besluttet, at jeg skal tilbage til min gamle drøm, nemlig at være advokat og have fokus på komplekse og principielle retssager og selvfølgelig rådgive om det, jeg kan; altså menneskerettigheder, offentlig ret og så videre« siger han, der som nyuddannet oprindeligt også havde en kort karriere som advokat.

Jonas Christoffersen er uddannet cand.jur og advokat og har været direktør på Institut for Menneskerettigheder siden 2009. Før ansættelsen på instituttet var han forsker på Københavns Universitet og har blandt andet skrevet disputats om den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Han var før jul i spil til at overtage posten som Folketingets Ombudsmand, men den post gik i stedet til Niels Fenger. Under alle omstændigheder har Jonas Christoffersen ifølge sig selv fra start tænkt direktørjobbet på Institut for Menneskerettigheder som en tiårig ansættelse.

»I 2017 overvejede jeg, hvordan jeg skulle komme videre. Min plan A havde hele tiden været, at jeg skulle være advokat. Så kom Danmarks formandskab for Europarådet, og jeg tænkte, ’så tager jeg det med og rådgiver omkring det’. Da det så var færdig i 2018, gik jeg videre med advokattankerne, men så fik jeg at vide, at der var nogen, der syntes, jeg skulle blive, fordi de syntes, jeg skulle være Folketingets Ombudsmand. Jeg tænkte, at det ville være svært at sige nej til – det blev så ikke til noget, og så gik jeg straks tilbage til plan A«, siger han, der danner nyt advokatfirma med advokat René Offersen under det mundrette navn ’Offersen og Christoffersen’.

Adspurgt, hvorfor han gerne ville have været ombudsmand, svarer Jonas Christoffersen:

»Det ligger meget i forlængelse af det, jeg har lavet med at overvåge institutioners overholdelse af regler, og så tror jeg, jeg kunne have været god til at udvikle institutionen og give den noget nyt liv. Det blev så Niels Fenger i stedet, og han er også et fantastisk godt valg«.

Ærgrer det dig?

»Nej, ikke nu. Selvfølgelig var jeg ærgerlig undervejs, men det her (fremtiden som advokat, red) er sjovere for mig personligt. At skulle lave noget helt andet og genopfinde mig selv faglig og arbejdsmæssigt. Det prøvede jeg, da jeg skulle skifte fra at være advokat til forsker og fra forsker til direktør. Det er enormt tilfredsstillende at lave de der skift«, svarer Jonas Christoffersen.

Han kalder Institut for Menneskerettigheder »et sindssygt privilegeret« sted at være ansat:

»Det kommer jeg til at savne i en grad, som jeg slet ikke forestiller mig endnu, tror jeg«, siger han.