Direktør: Vi fokuserer på den reelle effekt af projekterne og de sociale gevinster

Direktør Erik Sommer fra Ingenco2.dk mener ikke, at usikkerheden om CO 2 -reduktionen fra vandprojekter betyder, at Ingenco2.dk ikke kan leve op til løftet om at gøre danske selskabers hjemmesider klimaneutrale.

Selskabet Ingenco2.dk har købt klimakreditter i vandprojekter, som er baseret på den FN-godkendte metode, hvor man beregner CO 2 -reduktionen ud fra en analyse af undertrykt behov. Det betyder, at der ikke udstedes klimakreditter ud fra den egentlige CO 2 -reduktion her og nu, men ud fra en antagelse om, at næsten alle de fattige mennesker i projektområderne ville koge deres vand, hvis de havde råd, og at de i fremtiden måske får råd til at koge vandet. ​​​