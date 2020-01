Socialdemokrat savner nuancer i debatten fra kollega: Nej, Rasmus Stoklund. Nørrebro er ikke Holstebro

Det er vigtigt at være nuanceret, selv om der er massive problemer på Nørrebro, som vi aldrig skal lukke øjnene for, siger politisk ordfører for Socialdemokratiet i København.

»Jeg synes, at Rasmus Stoklund peger på mange relevante problemer at tage fat i, men jeg er ikke enig i, at Nørrebro skal være det samme som Holstebro«, siger Jonas Bjørn Jensen, der er politisk ordfører for Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation. Han bor selv på Nørrebro.