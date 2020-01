Lars Løkke skal være rådgiver i advokatfirma

Automatisk oplæsning Beta

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal være juridisk rådgiver hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel.

Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

Han tiltræder sin nye stilling 15. april.

Lars Løkke Rasmussen vil dog beholde sin plads i Folketinget.

Dermed bliver arbejdet for Gorrissen Federspiel en deltidsbeskæftigelse.

»Hele mit voksne liv har centreret sig om udviklingen af det danske samfund og Danmarks rolle i verden«.

» Det glæder mig meget, at jeg nu kan bruge den viden og de kompetencer, som jeg har opbygget, til at rådgive store danske og internationale virksomheder i at tage kloge beslutninger for dem og for det samfund, som de er en del af«, siger Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

Lars Løkke Rasmussen er selv uddannet jurist.

Er menigt medlem af Folketinget

Han forlod 31. august sidste år posten som formand for Venstre, samtidig med at partifællen Kristian Jensen trådte af som næstformand.

Siden har Lars Løkke Rasmussen været menigt medlem af Folketinget, mens Jakob Ellemann-Jensen har stået i spidsen for partiet som ny formand.

Skal indgå som selvstændig rådgiver

I Gorrissen Federspiel skal Lars Løkke Rasmussen indgå som selvstændig rådgiver i firmaets samlede juridiske rådgivning.

Martin André Dittmer er ledende partner hos Gorrissen Federspiel. Han mener, at Lars Løkke Rasmussens viden om samfundet fra hans politiske arbejde vil være et vigtigt aktiv for virksomheden.

» Vi kender vores klienters forretning, og vi skal forstå, hvordan den omkringliggende kontekst påvirker dem«.

» Det gælder også den samfundspolitiske og ikke mindst geopolitiske kontekst – og her ser vi Lars Løkke Rasmussen bidrage med en indsigt i danske samfundsforhold og et udsyn i verden, der er med til at styrke os som advokatfirma«, siger han i pressemeddelelsen.

Vil beholde sin plads i Folketinget

Dagbladet Børsen har interviewet Lars Løkke Rasmussen om hans kommende rådgiverstilling.

Her fortæller han, at han - ligesom pladsen i Folketinget - har tænkt sig at beholde den post i Det Udenrigspolitiske Nævn, som han bestrider i dag.

Det vil ikke være et problem, at han får fortrolig viden i forbindelse med sit arbejde som politiker, og at han samtidig skal være juridisk rådgiver, mener han.

»Der er jo et regelsæt både omkring Udenrigspolitisk Nævn og fortrolighed. Jeg har været statsminister i en årrække og har håndteret fortrolige informationer, også i regeringens sikkerhedsudvalg«.

»Det er jo helt rutine for mig«, siger Lars Løkke Rasmussen til Børsen.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har onsdag aften ikke ønsket at kommentere Lars Løkke Rasmussens nye stilling over for Børsen.

