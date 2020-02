Morten Østergaard: »Jeg oplever det der socialdemokratiske underskud værende lige under overfladen«

Sidste uges kaotiske boligforhandlinger var et godt eksempel på den afstand og uenighed, der er opstået mellem de to tidligere regeringspartnere, mener de radikales leder, som også fornemmer et socialdemokratisk underskud og et nag fra tiden i regering.