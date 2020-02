Indgreb mod vanvidsbilister: »Vi har haft eksempler på hensynsløse personer, der med fuldt overlæg har udsat tilfældige for fare«

Bilerne skal konfiskeres og vanvidsbilister skal i fængsel. Det mener regeringen, der vil gribe ind over for de værste fartbøller. Men for et år siden var partiet rede til at mindske antallet af fotovogne.