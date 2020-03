Overblik: Disse arrangementer aflyses på grund af corona

Regeringen anbefaler, at arrangementer med over 1.000 deltagere aflyses. Her er en foreløbig liste, der opdateres så hurtigt, som aflysningerne annonceres.

Politiken opdaterer løbende listen over arrangementer, som aflyses.

Sport

Superligaen

Superligaklubben FC København har meldt ud, at klubbens kampe spilles uden tilskuere. Det berører indtil videre planlagte kampe i marts hjemme mod AC Horsens, Istanbul Basaksehir og Randers FC samt udekampen mod Lyngby.

Brøndby IF er i dialog med Divisionsforeningen, men har ikke meldt ud, om man forventer at spille uden tilskuere.

Forbund

Divisionsforeningen har ikke endnu ikke meldt ud, om samtlige kampe skal spilles uden tilskuere eller om de enkelte klubber selv kan vælge, hvordan de vil reagere.

Danmarks Idrætsforbund opfordrer forbund og klubber til at følge myndighedernes anbefaling om at udskyde eller aflyse arrangementer med over 1000 personer.

Kultur





Danmarks Radio

DR aflyser et arrangement og gennemfører to uden publikum

Melodi Grand Prix afholdes, men uden tilskuere. Melodi Grand Prix’et finder sted 7. marts i Royal Arena, hvor der er plads til 10.000 tilskuere, men de får nu ikke adgang.

DR’s arrangement ’P8 Jazz Alive 2020 One Night Only’ i Koncerthuset fredag aften, 6. marts gennemføres, men uden publikum. Transmissionen på P8 Jazz gennemføres som planlagt.

Orkesterfestivalen den 7.-8. marts i DR Koncerthuset aflyses.

Det Kongelige Teater

Det Kongelige Teater gennemfører alle forestillinger indtil videre, men reducerer kapaciteten ved samtlige forestillinger til og med 31. marts 2020, så der kun sidder en tilskuer på hvert andet sæde. Det betyder at alle forestillinger har en kapacitet et godt stykke under 1.000. Kunder med billet til en af teatrets forestillinger i marts 2020 vil blive kontaktet direkte.

Konferencer/møder

Kommunalpolitisk Topmøde, som aflyses. Kommunalpolitisk Topmøde skulle have været afholdt den 19.-20. marts 2020 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Topmødet danner ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL’s delegeretmøde. Delegeretmødet er KL’s øverste myndighed.





