Regering ser på hastelov for forsamlingsforbud

Regeringen er på vej med en hastelov, der skal gøre det muligt at forbyde større forsamlinger på grund af frygten for spredning af coronavirus.

Et flertal i Folketinget har tidligere onsdag krævet, at statsminister Mette Frederiksen (S) satte sig i spidsen for at indføre det.

Der har ikke tidligere været lovhjemmel for at forbyde større forsamlinger, siger politisk ordfører for Socialdemokratiet Jesper Petersen.

»Som Mette Frederiksen bebudede allerede i går, så vil regeringen gennemføre hastelovgivning. Et af elementerne er muligheden for at lave et generelt påbud om ikke at afholde arrangementer af en vis størrelse«.

»Det har ikke været en mulighed, regeringen eller sundhedsmyndighederne har haft«, siger ordføreren

ritzau