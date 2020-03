Butiksejere i Frederiksværk venter forgæves på kunder: »Velkommen til spøgelsesbyen«

I Frederiksværk holder mange butikker stadig åbent. Men de fleste kunder bliver væk og bevæger sig kun ud for at gå i supermarkedet, på apoteket - eller for at hente radiobankoplader.

Galgeskiltet på Generalens Bar knirker, hver gang stormen blæser det bagud. Vinden hyler og hvirvler tørre blade rundt, så de rasler på fortovet. Men ellers er der ikke noget at høre på gågaden Nørregade i Frederiksværk tidlig torsdag eftermiddag.

Der er heller ikke meget at se. Både fordi vinden kan gøre det svært at have øjnene helt åbne, og fordi et par fodgængere og aktiviteten ind og ud af byens apotek er eneste tegn på liv i gaden.

På apoteket venter pensionisten Ole Olsen i køen på at få vejledning til, hvordan han kan desinficere ting derhjemme. Han er bange for sit og særligt sin kones helbred.

»Min kone har det ikke så godt. Vi går så lidt ud som overhovedet muligt og får hverken besøg af børn, børnebørn eller oldebørn. Den klarer vi over telefonen i stedet«, fortæller Ole Olsen, der i sit 82-årige liv aldrig har prøvet noget lignende.

Han skal derfor hjem, når han har været på apoteket. Så har han klaret dagens ærinder: Supermarkedet, apoteket og indkøb af bankoplader til fredag aftens radiobanko, der bliver afholdt af Privatradioforeningen for Halsnæs. Det er et af de eneste arrangementer i byens lokalforeninger, der ikke er blevet helt aflyst på grund af corona-krisen, fortæller Ole Olsen.

Alligevel bliver det ikke som planlagt. For foreningen havde også arrangeret et fysisk møde i Hundested, der nu er aflyst, så de overholder myndighedernes anbefaling om ikke at forsamles mere end 100 mennesker. Over radioen kan man heldigvis ikke smitte.

Tøjbutik savner kunder, Netto savner mælk

Bankopladerne har Ole Olsen købt få skridt væk fra apoteket i tøjbutikken Tøjeksperten. Her har der været masser af tid til at betjene ham. Butiksindehaver Jesper Kristensen kan nemlig tælle på en hånd, hvor mange kunder der i dag har besøgt ham og hans kolleger.

»Velkommen til spøgelsesbyen«, byder Jesper Kristensen indenfor i sin butik.

Dagen bruger de ansatte hos Tøjeksperten på at pakke nyt tøj ud, mens de venter på de kunder, der indtil videre ikke dukker op.

»Når vi er færdige med det, kan vi jo stå og glo på hinanden. Det er noget lort. Vi når ikke halvdelen af den normale omsætning for måneden«, fortæller Jesper Kristensen.

Den normale omsætning når de sandsynligvis i den anden ende af Nørregade, hvor butikschef i Netto, Emil Breil, onsdag aften måtte afbryde sin ferie, da kunder begyndte at hamstre varer efter statsministerens pressemøde.

»Det var vildt«, lyder butikschefens beskrivelse af aftenen forinden. Først klokken 23.15 kunne han og hans medarbejdere lukke supermarkedet, der normalt holder åbent til klokken 22. Til sidst måtte de låse døren for at holde kunder ude.

Nu er der blandt andet ingen mælk, pasta eller tomatsauce tilbage. Men allerede i eftermiddag får Emil Breil nye varer hjem, og så burde Netto-kunderne i Frederiksværk igen kunne handle, hvad de plejer.

Lungesyg på sandaljagt

Det er ikke kun hos Tøjeksperten, at ekspedienterne er alene i butikken. Flere butiksdrivende håber, at dagens tomhed ikke kun skyldes coronasmitten, men også stormen Laura, der mildt sagt ikke inviterer til at bevæge sig udenfor. Og så gælder det, at »den 15. er sidst på måneden i Frederiksværk«, fortæller en tøjbutiksejer.

Sonja Agergaard er en anden af dem, der i dag må spejde langt efter kunderne. Hun ejer Skoringen, hvor hun sammen med sin kollega Julie Hansen står klar til at sælge fodtøj. Mens omsætningen i dag er lav, er stemningen ikke desto mindre høj.

»Vi sælger ikke så meget, men vi har det sjovt, drikker en masse kaffe og bruger en masse håndsprit«, fortæller Sonja Agergaard.

Julie Hansen er enig. Hun har ingen bekymringer over at tage på arbejde i dag.

»Om vi er derhjemme eller her er jo lige meget i forhold til smitten, når der alligevel ingen kunder kommer ind«, joker hun.

Lidt besøg kommer der dog i forretningen. Midt i samtalen træder stamkunden Anne Marie Pilebak ind ad døren, klar til at give Sonja Agergaard en opgave. Hun vil høre, om butikken får en bestemt sommersandal fra mærket Tamaris hjem. Det gør den ikke – til Anne Marie Pilebaks store skuffelse.