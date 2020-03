Danske Regioner: Vi begynder at aflyse operationer i næste uge

Automatisk oplæsning

For Danske Regioner er der ikke til at svare på, hvor mange operationer, man må udskyde, for at gøre plads til patienter, der er smittet med coronavirus.

Det siger regionernes formand, Stephanie Lose (V), på et pressemøde, hvor også sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er til stede.

»Man vil begynde at aflyse i næste uge. Det vil stige i takt med, at man skal have frigjort kapacitet«, siger Stephanie Lose.

»Det vil være en vurdering på den enkelte sygehusenhed, hvor mange operationer der må aflyses for at frigøre personale og fysisk plads til danskere, der er smittede«.

Med den hastelovgivning, som Folketinget vedtog torsdag, og som træder i kraft tirsdag, vil behandlingsgarantien og andre patientrettigheder blive suspenderet, så alle ikke nødvendige operationer kan udskydes.

I øjeblikket er 801 bekræftet smittet med coronavirus. 23 af dem er indlagte, og fire af dem er indlagt på intensiv.

De fleste, som bliver smittet med coronavirus, vil opleve at få milde symptomer eller influenzalignende symptomer.

De fleste får ikke brug for sundhedsvæsnet for at komme sig. Og Stephanie Lose opfordrer til, at man ikke unødvendigt belaster sundhedsvæsnet.

»Der vil være mange smittede, der ikke har brug for sundhedsvæsenet, og det er vigtigt, at de giver plads til de smittede, der har brug for sundhedsvæsenet«, siger hun på pressemødet.

ritzau