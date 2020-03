Søren Brostrøm: Lukningen af grænserne var en politisk beslutning

Automatisk oplæsning

Lukningen af de danske grænser er sket ud fra et politisk og ikke et sundhedsfagligt hensyn af frygt for risikoen for smitte af coronavirus.

Der findes ikke tung videnskabelig dokumentation for, at det virker, eller hvor stor effekten er.

Det bekræfter direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen på et pressemøde lørdag.

»Det er en politisk beslutning ud fra mange hensyn. Der findes ikke betydelig videnskabelig dokumentation for, hvor stor en effekt det vil have. Der findes historiske erfaringer, hvad angår influenza og pandemier«.

»Som det fremgår af Verdenssundhedsorganisationen, er det ikke noget, man anbefaler«.

»Helt generelt anbefaler man ikke grænselukninger, medmindre det følger af ekstraordinære omstændigheder«, siger Søren Brostrøm.

827 er bekræftet smittet af coronavirus. Desuden er et mørketal af smittede, der ikke er blevet testet.

Grænserne til Danmark er nu på grund af coronavirus lukkede for udlændinge, som ikke har anerkendelsesværdig grund til at rejse ind i landet. Det gælder frem til 13. april.

Regeringens beslutning trådte i kraft lørdag klokken 12.

Virker bedst på en ø

Ved grænseovergangene i Sønderjylland, i lufthavne, havne og andre steder, hvor folk rejser ind fra udlandet, vil der være en omfattende grænsekontrol, som skal sikre, at restriktionerne bliver overholdt.

Effekten kendes dog ikke.

»Der er ikke særlig god dokumentation for grænselukning, og den dokumentation der er, viser, at den er beskeden, medmindre der er tale om grænselukning af en ø«, siger Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen.

Det er Politiet og Forsvaret, der står for at føre den beslutning ud i livet. Lørdag eftermiddag er der endnu få, der er blevet afvist i lufthavne, grænseovergange, havne og andet.

»Vi har den grænselukning, vi har besluttet at have. Den tilbageviser folk, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark«.

»Det er vigtigt at understrege, at de beslutninger, der bliver truffet, bliver truffet på et fagligt grundlag. I sidste ende er det et politisk tiltag«, siger kommunikationsdirektør Anders Frandsen fra Rigspolitiet.

