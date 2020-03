Eksperter: Det har nul effekt på smitten i Danmark at lukke grænsen nu

Tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen kritiserer historisk beslutning om at lukke de danske grænser. Det er uklart, hvilke anbefalinger regeringen har bygget beslutningen om at lukke grænserne på

Lyt til artiklen 07:24

​

​

​

Da statsminister Mette Frederiksen (S) fredag traf en historisk beslutning om at lukke den danske grænse, begrundede hun det med, at fortsat rejseaktivitet »øger risikoen for fortsat smitte« og kan underminere de forholdsregler, regeringen og myndighederne har taget i kampen mod den frygtede coronavirus covid-19. Det samme gjorde justitsminister Nick Hækkerup. ​​

Men fredagens historiske beslutning om at lukke grænserne med politi og militær får ingen indflydelse på, hvor mange danskere der vil blive smittet med covid-19. Det fastslår en række af eksperter, blandt andre den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen Else Smith, over for Politiken.

»Jeg er aldrig stødt på, at det skulle kunne hjælpe, når først vi har fået smitten. Det er svært at forstå så voldsomt et tiltag«, siger Else Smith.

Hun henviser til, at det reelle antal smittede i Danmark er langt højere end de 827, som lørdag var konstateret inficerede. Kun de mest syge bliver nu testet.

»Vi har jo masser af virus i landet i forvejen«, siger hun.

Alle de tiltag, der er taget hen over den seneste tid, bygger på en række anbefalinger fra myndighederne Nick Hækkerup, justitsminister

Statsminister Mette Frederiksen (S) lagde fredag vægt på, at de danske tiltag, som rækker lige fra lukning af samtlige skoler til forbud mod at mødes mere end 100 mennesker ad gangen, risikerer »at blive undermineret«, hvis rejseaktiviteten ud og ind af Danmark fortsætter.

»For det øger risikoen for fortsat smitte«, sagde hun på pressemødet fredag aften.

Eksperter skyder argumenter ned

Omtrent samme argument lyder fra justitsminister Nick Hækkerup.

»Der er en risiko for, at omfattende indrejse fra udlandet af personer, som ikke har været underlagt beskyttelsesforanstaltninger, vil undergrave virkningen af de foranstaltninger, der er truffet i Danmark«, skriver han i et svar til Politiken.

Alligevel skyder eksperterne argumentet om, at udlændinge kan øge smitten i Danmark, ned. Professor Lone Simonsen fra Roskilde Universitet, der forsker i pandemier, påpeger, at der allerede er mellem 5 og 20 gange så mange smittede i Danmark, som statistikken over de diagnosticerede viser. Det svarer i runde tal til mellem 5.000 og 20.000.

»Covid-19 spreder sig her i landet. Så svaret på, om det vil hjælpe eller bremse epidemien at lukke grænsen, er nej. Det er som en dråbe i et glas vand, så det kan ikke være derfor, at regeringen gør det«, siger hun.

Ifølge professor og ekspert i virusepidemier Jens Lundgren fra Københavns Universitet kunne en lukket grænse eller kontrol for covid-19 ved grænsen have virket, inden virussen nåede at brede sig ud i de danske hjem.

»Lige så snart der er så meget smitte, at befolkningen smitter hinanden, er det mindre relevant, om der skulle komme nogle smittede ind udefra«, siger han.

Foto: Peter Hove Olesen

Jens Lundgren påpeger desuden, at Danmark nu er et af de lande i verden, hvor den højeste andel af befolkningen er konstateret smittet. Direkte sammenligning giver sandsynligvis ikke et retvisende billede, fordi test-strategierne varierer fra land til land, men Danmark lå lørdag på sjettepladsen på den liste.

Svenskerne forstår ikke beslutningen

Statsepidemiolog Anders Tegnell fra det svenske svar på Sundhedsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, rettede allerede fredag en skarp kritik mod den danske beslutning om at lukke grænsen. Over for Politiken understreger han, at den ikke hviler på et videnskabeligt grundlag.

»Tværtimod viser mange historiske studier af epidemier, at det aldrig har fungeret at lukke grænsen. Det kommer ikke til at påvirke, hvor hurtigt smitten spreder sig«, siger han.

Anders Tegnell fremhæver, at lukningen af grænsen også strider mod retningslinjerne fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Han ser derfor frem til at læse en redegørelse for, hvorfor Danmark fraviger dem.

Sverige har generelt taget færre skridt mod covid-19 end Danmark. Foreløbig forbliver de svenske skoler åbne, og der er også helt anderledes gang i cafélivet i Malmø end i København.

Hverken skolelukninger eller de lukkede grænser er at finde i det katalog med anbefalede tiltag mod smitten, som Sundhedsstyrelsen fremlagde tirsdag.

Direktør Søren Brostrøm slog da også på et pressemøde lørdag fast, at ideen om at lukke grænserne ikke kom fra Sundhedsstyrelsen.

»Det er en politisk beslutning ud fra mange hensyn«, sagde han og henviste også til den manglende videnskabelige dokumentation.

»Helt generelt anbefaler man ikke grænselukninger, medmindre det følger af ekstraordinære omstændigheder«, fortalte Søren Brostrøm.

De danske eksperter, som Politiken har talt med, bakker op om alle de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen er kommet med, og som regeringen har fulgt.

»Det hele er kørt infektionsepidemiologisk efter bogen«, som Else Smith formulerer det.