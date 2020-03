Hospitaler fortsætter operationer i strid med anbefalinger

På Gentofte Hospital skal personalet fortsætte med at lave ikke-akutte operationer for nu. Læger er bekymrede, men hospitalsdirektøren er bange for lange ventetider, hvis man aflyser alt.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvis du skal have foretaget en ikke-akut knæoperation eller fjernet en fedtknude inden for den nærmeste fremtid, er der nok tikket en aflysning ind i e-boksen. Men ikke hvis du er patient på Gentofte eller Herlev Hospital. ​

Efter at personalet på Gentofte Hospital havde hørt Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at aflyse alle ikke-akutte operationer på hospitalerne, blev de enige om, at der var en del operationer, der ikke var nødvendige hos dem, hvorefter de begyndte at rydde op i kalenderen.

Men fredag omkring frokost kom der så en kontramelding fra direktionen om, at de ikke skulle aflyse planlagte operationer.

Begrundelsen fra direktionen var, at »der ikke var noget problem endnu, og at det først kommer til april«, ifølge en overlæge, der er ansat på Gentofte Hospital, som ikke ønsker sit navn frem.

»Jeg kan ikke få det til at hænge sammen. Vi undrer os over, at hospitalet ikke følger regeringens anbefalinger, og forstår ikke motivationen til at handle sådan. Lige nu er der masser af ressourcer i form af mandskab og udstyr. Problemet er bare, at hvis vi brænder vores ressourcer af nu, så mangler vi dem til april«, siger overlægen.

Ifølge Politikens oplysninger er bekymringen over ledelsens valg om at fortsætte ikke-akutte operationer bred blandt fagpersoner på hele Gentofte Hospital.

Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen mandag.

Hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital Steen Werner Hansen siger, at de vælger at lave ikke-akutte operationer, fordi de er bekymrede for lang ventetid, hvis man ikke gør.

»Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens retningslinjer, men lige i øjeblikket er der ikke mange syge på hospitalerne med corona. Vi skal sikre os, at vi kan stille personale op, når der kommer flere patienter med covid-19, men indtil da vil vi gerne hjælpe de patienter, der er skrevet op til operation«. ​

Men Sundhedsstyrelsen har opfordret til, at alle ikke-akutte operationer bliver aflyst eller udskudt, og er kommet med en konkret liste over, hvilken slags operationer det gælder. Det er vel ikke at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer?

»Det er kun eksempler, men det er en konkret vurdering, der gælder«.

Er det bekymrende at bruge ressourcer som masker, sprit og respiratorer nu, som overlægen fra Gentofte Hospital siger?

»Sundhedsstyrelsen har bedt om en plan, så man tager hensyn til den givne situation. Hvis vi stoppede alle elektive operationer (planlagte, red.) nu, kunne jeg sende en masse mennesker hjem. Det er jeg ikke sikker på ville give et bedre resultat, når vi kommer hen i april. Vi har stadig en tiltro til, at hele indsatsen op til nu vil gøre, at vi får et mere afglattet forløb«.​

Det andet problem er ifølge overlægen på Gentofte Hospital, at hospitalet ikke kan følge myndighedernes anvisninger om store forsamlinger, hvis de skal følge det planlagte program.

»Når vi har et almindeligt planlagt program, har vi et par hundrede mennesker igennem ambulatoriet dagligt, som kommer til at sidde tæt i venteværelserne, selvom vi har prøvet at rykke stole fra hinanden, og det samme gør sig gældende i operationsmodtagelsen. Vi kommer til at have en masse mennesker igennem, hvilket giver risiko for, at personalet bliver smittet, og at der bliver smittet imellem patienterne«.

Vi kommer til at have en hel masse mennesker igennem, som både giver risiko for, at personalet bliver smittet, og at der bliver smittet imellem patienterne Læge på Gentofte Hospital

Behandlingen er den samme

Masker og sprit vil blive brugt på operationer, der fra et lægefagligt synspunkt godt kan udskydes, fortæller lægen.