Minister kommer med klar appel: Det her skal tages alvorligt

Hold afstand. Undgå større forsamlinger. Begræns tæt fysisk kontakt.

Det er nogle af de anbefalinger, som myndighederne har bedt danskerne om at tage til sig for at begrænse spredningen af det smitsomme coronavirus.

Men for mange følger ikke anbefalingerne, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag.

»Derfor en klar appel til alle. Det her skal tages alvorligt. Tusind tak til alle, der gør det, som myndighederne anbefaler. Men der er desværre for mange, som ikke gør, som myndighederne anbefaler med at holde afstand og med at holde igen med vores sociale liv«, siger han.

»Det gælder os alle sammen. Vi kan risikere at starte nogle smittekæder, og i enden af smittekæden er ældre mennesker, børn eller borgere med kroniske sygdomme. Vi skal stoppe den meget hastige spredning og få den under kontrol«.

Onsdag tog regeringen det markante skridt at lukke skoler og uddannelsesinstitutioner og sende de offentligt ansatte hjem, som ikke varetager såkaldte 'kritiske funktioner'.

Samtidig har regeringen appelleret til, at ansatte i private virksomheder så vidt muligt arbejder hjemmefra.

Alligevel lokkede weekendens gode vejr mange på skovtur, i zoologisk have eller til kaffe i solen.

Det bemærkede en lang række brugere på sociale medier med mishag.

»Det er præcis sådan nogle billeder, jeg også har set, hvor folk tager for let på det. Folk står i tætte køer hos bagere og i supermarkeder. Man skal jo have mad, men det går jo ikke, hvis man ikke holder den afstand«, siger Magnus Heunicke.

»Det er i sidste ende den enkelte danskers ansvar. Vi kan ikke sætte politi eller myndigheder ved hver eneste kø i Danmark eller hvor folk mødes. Derfor er det så vigtigt, at man hanker op i sig selv og gør det, vi har været så gode til: At stå sammen ved at være adskilt«.

Selv om danskerne er blevet bedt om at holde sig hjemme, kan det ifølge myndighederne være sundt at komme udenfor og få et afbræk.

I de officielle anbefalinger lyder det:

»Man må gerne tage sine børn med på legepladsen, lufte hunden, eller gå og løbe ture i skoven. Men vi anbefaler, at man er påpasselig med at samles i større grupper, og at man undgår tæt fysisk kontakt med andre uden for hjemmet«.

ritzau