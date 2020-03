Statens Serum Institut: Tre børn indlagt med coronavirus

Statens Serum Institut oplyser, at 3 af de i alt 176 patienter, der har været indlagt, er børn under 10 år. Myndighederne løfter dog ikke hele sløret for aldersfordelingen af indlagte patienter endnu. Argumentet for at holde informationerne i mørket er fortsat et hensyn til patienternes anonymitet.