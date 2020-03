Unge føler sig hængt ud, selv om de holder afstand: »Den her shaming af en hel gruppe gør, at jeg føler mig skyldig, bare jeg går udenfor«

Automatisk oplæsning

Hvis alt havde været normalt, havde gader og torve været fulde af festglade unge. Hvis alt havde været normalt, havde denne første rigtige forårsweekend i et Aarhus med lav martssol trukket flokke af studerende ud af kollegier og værelser.

Og jo, der er små flokke på to-tre venner her og et par kammerater der. Tre håndværkere med en fyraftenssmøg i solen ved Aarhus’ nye havnebad og et kærestepar, der er ude at lufte den nygravide mave foran en coffeeshop ved bassin 7.

Men på molerne bag Isbjerget er der tomt, der er øde på trædækkene foran Teatret Gruppe 38, og der er under ti mennesker med bold og skateboard på de store havnepladser . Inde i midtbyen, hvor fortovene langs åen og den såkaldte hipsterhøj – en græsbakke i Graven – typisk ville udgøre en stor fredagsbar, ses også kun spredte par og smågrupper på to-tre-fire stykker.

Skulle man tro sociale medier som Facebook, ville de unge myldre rundt og overtræde almindelige coronaregler for ro, renlighed og afstand til næste levende billede. Det er bare svært at opstøve den virkelighed.

Netop derfor er det så mærkeligt, at »vi bliver shamet på de sociale medier«, siger en ung norsk studerende ude ved et af fyrtårnene i Aarhus Ø:

»Der har været meget shaming af os unge på for eksempel Facebook. Vi beskyldes for at bryde reglerne mere end andre og være uforsigtige, men de, jeg ser gå ud, holder altså afstand og tager deres forholdsregler«, siger norske Helene Akselsen, 22.

Selv er hun ude at gå tur i solen med sin roomie, Oda Torvet på 25, og en medstuderende fra Arkitektskolen, Marius Wold, 25, der ellers ville være overladt til sig selv i kollegiet overfor, fordi så mange er rejst hjem.

»Vi spurgte, om han ville flytte ind, men i stedet har vi nu valgt at gå ture hver dag, så han også er smamen med folk. Og som du kan se, holder vi afstand«, siger pigen og sipper af sin termokop.

Føler sig hængt ud





I nærheden står to danske studerende, som også føler sig uretmæssigt hængt ud som uansvarlige.

»Der er altså nogle, der prøver at give andre dårlig samvittighed over at være udenfor«, siger Ghita Saksbech, 23 og studerende på Aarhus Universitet.

»Den her shaming af en hel gruppe gør, at jeg føler mig skyldig, bare jeg går udenfor. Og det må jeg jo faktisk godt«.

Langs kajerne ligger tre af Molslinjens færger helt usædvanligt til kaj på samme tid, og på nær en kaffebar med salg fra en luge er her lukket ned. Thomas Klokker og to venner, alle i tyverne, har fri og holder fredagshygge omkring et bord i solen.

»Bemærk, at der er to meter imellem os«, peger Thomas Klokker mod de to venner på hver side af sig.

Han har også mødt beskyldningen på Facebook om, at unge er for slappe med coronahensyn, og det undrer ham:

»Jeg kan ikke se, at det har noget på sig. Jeg er endda lige ved at sige, at det først og fremmest er dem i risikogruppen, jeg ser gå rundt og lufte hund og vandrestave«, siger han.

I nærheden har et par bænke trukket små flokke af unge. De hænger tydeligt sammen to og to, men i alt er der ti.

»Jeg ved faktisk ikke, hvad politiet ville sige til det? Om det ville give en bøde. Vi talte lige om det, men jeg tror det ikke, for det er tydeligt, at vi alle sammen holder afstand«, funderer Jacob Lennert, 30.

Inde på trætrapperne foran Navitas er forårsfesten udeblevet, men små flokke har smidt sig i solen, og en af dem ligger tæt.

»Men vi er to søstre og min kæreste, og vi har valgt, at vi er sammen under det her. Alle andre holder vi to meters afstand til«, forklarer storesøsteren, Amanda Friis Bech på 24.

Hendes søster, Emilie på 21, har været irriteret over at læse kritik på sociale medier af unge, der er ude at dyrke sport sammen eller spille fodbold.

»Jeg synes faktisk ikke, at den kritik er rimelig. Vi er vant til som unge, at der er en gruppe af ældre, som ser ned på os, men jeg har det svært med, at man shamer en hel gruppe. Selvfølgelig skal vi passe på, og jeg tror ikke, at der er mange på min alder, der besøger deres bedsteforældre for tiden. Men man skal ikke rejse panik. Panik skaber mere panik«.

I det indre Aarhus ligger små butiksgader stille hen. Fra de mindste modebutikker over kæder som & Other Stories og op til en sværvægter som Magasin er der A4-ark bag gitre og på låste døre: »Lukket. Midlertidig lukket. Vi ses igen efter krisen«, står der. Om det så er i pornobutikken i Studsgade må en imponerende stor dildo i vinduet vente på bedre tider: En papirseddel bag et hvidt gitter forkynder, at sexshop og klub er coronalukket. Varer kan dog fragtes ud.