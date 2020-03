Efter en uge med skiftende meldinger: Sådan må dine børn lege sammen

Automatisk oplæsning

Må dit barn tage på legepladsen, hvad med naboens børn, og hvor mange børn må lege sammen? ​

Der er mange spørgsmål, der melder sig, når børnene begynder at savne deres venner og spørger, om de ikke snart må lege med Mikkel eller Emma.

Hvis du er forvirret over, hvad du skal svare, så kan det skyldes, at der de seneste dage har været forskellige meldinger fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

Det beklager Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.​

Børn skal lege udenfor, og selvfølgelig skal man også få arrangeret det sådan, så børn holder afstand Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen

»Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen er enige om det faglige i den her sag, men vi har ikke været gode nok til at koordinere vores kommunikation, og det påtager jeg mig det fulde ansvar for«, siger han på et pressemøde efter en uge, hvor skoler og daginstitutioner har været lukket og børnene sendt hjem.

Derfor udsender Sundhedsstyrelsen fredag retningslinjer for børn og legeaftaler, så det er helt klart, hvad de mener som sundhedsfaglig myndighed.

Begræns legeaftaler

Det korte svar fra Sundhedsstyrelsen er stadig: Begræns legeaftalerne.

»Selvfølgelig skal både børnefamilier og andre i samfundet rette sig efter de anbefalinger, der er kommet, (...) hvis vi skal have dæmmet op for den her epidemi. Så begræns legeaftaler, find andre måder at være sammen på som børn og børnefamilier«, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Han anbefaler, at man i stedet bruger FaceTime eller Skype til at være sammen på.

Så skulle det gerne – håber jeg – være præcist og klart Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen

»Når det så er sagt, så er vi er også nødt til som sundhedsmyndighed at give nogle helt konkrete, lavpraktiske anbefalinger for, hvordan kan børn lege sammen. Både inden for familien og måske med naboen«.

Så her er Sundhedsstyrelsens anbefalingerne for børn og legeaftaler:

»Det er de meget konkrete råd til børnefamilien, som vi udsender fra Sundhedsstyrelsens side, som er lige til at tage ned og følge. Så skulle det gerne – håber jeg – være præcist og klart«, siger Søren Brostrøm.

1. Vær opmærksom på, at ingen af børnene har symptomer på sygdom​

Raske børn må godt lege med andre raske børn, hvis man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

2. Leg med så få andre børn som muligt og i så kort tid som muligt​

»Begræns det til et til to andre børn«, siger Søren Brostrøm. Og gør det så kort tid som muligt.

Det gælder også, selvom I bor i en tæt bebyggelse med mange børn, der gerne vil lege sammen.

3. Leg med de samme ​

Sundhedsstyrelsen fraråder, at man laver mange legeaftaler efter hinanden. Børnene skal ikke lege med nye legekammerater hver dag.

»De samme børn, ikke nye børn efter hinanden – igen for at holde smittekæden meget kort«, siger Søren Brostrøm.

4. ​ Leg helst udenfor

Det gode vejr kan komme børnene til gode, selv om forældrene stadig ikke skal stimle sammen i solen. Det minimerer risikoen for smitte og gør det lettere at holde afstand.

»Så børn skal lege udenfor, og selvfølgelig skal man også få arrangeret det sådan, så børn holder afstand«, siger Søren Brostrøm.

5. U ndgå legepladser med for mange børn

Børn må godt tage på legepladsen, men her anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at de leger med to til tre børn sammen, og at børnene er de samme.

Derfor kan det være en god idé at undgå store legepladser. Børnene skal også helst undgå at dele legetøj.

Og vær ekstra opmærksom på, at de vasker hænder, når de kommer hjem.

6. Sørg for, at børnene vasker hænder tit og grundigt ​

Børnene skal vaske hænder ofte – en god regel er hver gang, man går ind og ud af hjemmet, og inden spisetid. Hjælp mindre børn.

Har du flere ubesvarede spørgsmål, så er her Sundhedsstyrelsens svar til børnefamilier:

Kan børn smitte, selvom de ikke virker syge?

Jo flere symptomer man har, jo mere smitter man. Hvis børnene ikke har symptomer, skal der ret meget til, før de smitter.