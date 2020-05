Regioner har modtaget donationer for millioner uden kontrol og bogføring

Regioner har taget imod donationer for op mod 100 millioner kroner uden gængs demokratisk kontrol og gennemsigtighed. De gør sig sårbare over for korruption, siger eksperter.

I coronakrisen har regionerne taget imod donationer af penge, værnemidler og testudstyr fra navngivne og anonyme aktører for op mod 100 millioner kroner. Men de store donationer er i nogle tilfælde ikke blevet værdisat, der er ikke givet bevilling fra regionsrådene til at tage imod gaverne, ligesom administrationen ikke har lavet en grundig baggrundskontrol af donorerne. Det fremgår af regionernes svar til Politiken.

Eksempelvis tog Region Midtjylland i marts imod 4,8 tons værnemidler fra en fond bag medstifteren af det kinesiske konglomerat Alibaba, Jack Ma. Der var tale om 5.000 visirer, 5.000 beskyttelsesdragter og knap 500.000 mundbind. Regionen skriver i sit svar til Politiken, at »de donerede værnemidler er tilgået vore covid-19- lager med en værdi på 0 kroner«. Ej heller har administrationen vurderet, at regionsrådet skulle godkende donationen, da »regionsrådet kun tager stilling til donationen, hvis den eksempelvis vil påføre regionen udgifter«.

Ifølge eksperter i forvaltningsret og offentlig revision forbryder regionerne sig på både love og regler.

»Der er ikke nogen tvivl om, at den type gaver er en form for indtægt for regionerne, og den skal godkendes politisk, ligesom den skal værdisættes og bogføres«, siger Sten Bønsing, professor i forvaltnings- og kommunalret ved Aalborg Universitet.

Han forklarer, at lovens regler om bevilling skal sikre en demokratisk kontrol med forvaltningen af skattekroner, ligesom en revisor skal kunne gå indtægterne igennem for at se, om pengene er brugt til det vedtagne formål.

Rolf Elm-Larsen var gennem 37 år ansat i Rigsrevisionen og rådgiver i dag om offentlig regnskab og revision. Han siger, at »banale« love og regnskabsregler er overtrådt:

»Regionernes administration af donationerne er forstemmende og bekymrende, da den ikke lever op til normal dansk og international praksis for offentligt budget og regnskab«, siger Rolf Elm-Larsen.

Han forklarer, at regnskabsreglerne for offentlige virksomheder helt entydigt siger, at en donation på over 100.000 kroner skal indregnes til den pris, som man skulle have betalt for den samme ydelse på markedet.

»Man skal jo kunne se, hvad der foregår, og hvem der giver hvad til hvem, men gennem regionernes regnskabspraksis bliver det hele skjult. Et regnskab skal bruges, så man netop kan stå til regnskab over for skatteborgerne, så vi taler her om demokratisk ansvarlighed, som man undlader at udøve. Ved ikke at overholde reglerne og principperne bliver man led i et uigennemskueligt spil«, siger Rolf Elm-Larsen.

Region Hovedstaden oplyser, at den blandt andet har taget imod en anonym donation på 36 millioner kroner, øremærket til testmaskiner og -udstyr fra den kinesiske medicinalvirksomhed BGI. Derudover er 100.000 antistoftests fra producenten Livzon modtaget i en anonym donation, hvor det først efter kritiske artikler er kommet frem, at Bestseller Foundation og Anders Holch Povlsen står bag.

Region Hovedstaden skriver til Politiken, at »vi kender ikke værdien af donationen«, ligesom man heller ikke har bedt om en indtægtsbevilling fra de folkevalgte. Ifølge regionens udlægning skal donationer kun forhåndsgodkendes af regionsrådet, hvis »donationen medfører planmæssige ændringer, væsentligt øgede driftsudgifter for regionen, samt hvis der med donationen følger forpligtelser over for gavegiver. Ingen af delene var tilfældet med donationerne fra A.P. Møller Fonden eller Bestseller Foundation«.

Region Hovenstaden svarer desuden, at man ikke har fundet anledning til at lave en grundig baggrundskontrol, en såkaldt due diligence, af donorerne. »Der er i de konkrete tilfælde tale om store danske virksomheder, og vi havde, og har stadig ingen grund til at tro, at der var behov for en due diligence«.

Den administration er et brud på både love, regler og gennemsigtighedsprincipper, siger også Jesper Olsen, der er ekstern lektor i offentlig ret og formand for organisationen Transparency International. Reglerne om, at større donationer skal politisk godkendes, handler netop om at sikre sig mod falske lodder i vægtskålen, siger han:

»Udgangspunktet er jo, at sundhedsvæsnet er skatteyderfinansieret, og derfor er det hver gang en politisk afvejning, om man vil modtage de her penge fra andre. Samtidig skal man jo passe på, at regionen ikke modtager nogle penge, som bliver meget dyre penge, fordi der følger afledte omkostninger med. Alt skal derfor være åbent omkring de her donationer, for ellers opstår der tvivl om, hvorvidt der er en modydelse et eller andet sted«, siger Jesper Olsen, der fra 2008 til 2019 var sekretariatschef i først Københavns Kommune og dernæst Region Hovedstaden.