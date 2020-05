En normal hverdag i børnehaven på vej: Nye regler giver plads til flere børn

Automatisk oplæsning

Inden længe kan trængte forældre og pressede pædagoger se frem til en mere normal hverdag i landets daginstitutioner.

Fra i dag, mandag, har Sundhedsstyrelsen nemlig slækket på en række af de særlige krav, som landets dagtilbud har skulle operere under.

Det gælder afstandskravet, der lige som andre steder i samfundet nu går fra 2 meter til 1 meter. Og det gælder ikke mindst det skærpede kvadratmeterkravet, hvor børn under corona-nedlukningen har skullet have dobbelt så mange kvadratmeter at boltre sig på som normalt – det vil sige 4 kvadratmeter per børnehavebarn og 6 kvadratmeter for hvert vuggestuebarn.

Pladskravet har i mange institutioner betydet, at der ikke har været plads til alle børn, og man derfor har måttet udelukke børn i perioder fra at komme i daginstitution eller har måttet oprette særbørnehaver i museer og beboerlokaler.

Møde om nye regler tirsdag

»Det er grundlæggende et udtryk for, at vi har været rigtig gode til at gøre de ting, vi skulle, og dermed har fået smitten under kontrol«, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, (S) om de lempede krav.

Hun tilføjer:

»Og så i øvrigt, at vi ved mere om, hvordan smitten breder sig og derfor kan lave nogle andre anbefalinger. Samlet set er det rigtig godt nyt, for det betyder, at tingene kommer til at ligne sig selv lidt mere«.

Udmøntningen af de nye lempede regler for både daginstitutioner og skoler skal tirsdag diskuteres på et møde mellem Undervisningsministeriet og aktørerne på skole- og daginstitutionsområdet – det såkaldte sektorpartnerskab.

Samtidig venter institutionerne ifølge Politikens oplysninger på at få en konkret vejledning til, hvordan de nye retningslinjer skal forstås. For eksempel, hvordan formuleringer om særlig fokus på hygiejne konkret skal omsættes til antal af håndvaske, og hvor mange gange man skal afspritte legetøjet og gyngestativet.

En lettere dagligdag

Sundhedsstyrelsen opfordrer daginstitutioner til at organisere sine aktiviteter i faste grupper og stuer med et fast antal ansatte per gruppe. Ministeriet slår fast, at stuerne skal være udgangspunktet for børnenes hverdag, og at der skal være faste voksne omkring børnene.

I Københavns Kommune kan børne- og ungeborgmester Jesper Christensen (S) ikke gøre forældrene meget klogere, før mødet i sektorpartnerskabet har været holdt i morgen:

»Jeg håber, at man lemper på kravene til både plads, afstand og gruppestørrelser. Det vil uden tvivl lette dagligdagen for både børn, forældre og personale. Det vil betyde, at vi fysisk kan undervise og passe flere børn end nu, og det vil være et skridt i retning mod en hverdag, som vi kendte den før corona«.