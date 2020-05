Genåbningens logik: Derfor må du gå i Bilka, men ikke på museum – og gå i kirke, men ikke i biografen

I sidste uge var partilederne samlet på Marienborg for at blive enige om planen for genåbningen af Danmark. Forinden havde Statens Serum Institut og topøkonomer lavet beregninger for smittespredning og samfundsøkonomi ud fra en række scenarier. Men det var politikernes opgave at prioritere. Her fortæller en række af dem om deres topprioriteter og svarer på, hvorfor eksempelvis de ældste folkeskoleelever må komme i skole, når gymnasieelever i 1. og 2. g ikke må.

​