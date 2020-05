15 mænd er tiltalt for at smugle ni ton kokain

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

15 mænd er blevet tiltalt i 'Operation Goldfinger', der er en sag om indsmugling af ni ton kokain.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Mændene er tiltalt for – i forskellig grad – gennem et organiseret netværk at have deltaget i indsmugling og handel med i alt ni ton kokain fra Holland, Belgien og Tyskland i en periode fra 2012 til sommeren 2019.

Desuden er en række af personerne tiltalt for overtrædelse af våbenlovgivningen.

Sagen er efterforsket af politiets særlige enhed Særlig Efterforskning Øst (SEØ) i et samarbejde med en række europæiske lande.

De tiltalte er to danske statsborgere, en svensk statsborger, to statsborgere i Kosovo og ti albanske statsborgere. De er i alderen fra 21 til 50 år.

ritzau