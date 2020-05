Radikal ordfører kalder regeringens coronakurs for helt sort

Automatisk oplæsning

Hvordan kan det være bedre at stå i buffeten i shoppingcentret Fields end at gå rundt på Frilandsmuseet?

Det er et af flere kritiske spørgsmål, som De Radikales kulturordfører, Zenia Stampe, stiller i et opslag på Facebook tirsdag aften.

Kritikken går hovedsageligt på, at regeringen fortsat vælger at holde store dele af det danske kulturliv lukket. Også selv om Sundhedsstyrelsen har ændret sin anbefaling for afstand mellem mennesker fra to til én meter.

»Hvad er det for en nation, der prioriterer sådan? Eller skulle jeg måske sige: Hvad er det for en regering, der prioriterer sådan?«.

»Hvad er det for et parti, der prioriterer sådan? «,skriver Zenia Stampe.

Ud over eksemplet med Fields og Frilandsmuseet undrer Zenia Stampe sig også over, at det er i orden at kigge på skærme i Elgiganten, men ikke på billeder på et kunstmuseum.

Prioriteringen, som hun kalder for 'helt sort', er ifølge ordføreren et udtryk for, at regeringen 'fuldstændigt har opgivet kulturen'.

»Derfor må denne her stå for regeringens egen regning«.

»Det er hverken et kultursyn, menneskesyn eller samfundssyn, som vi kan støtte«, skriver Zenia Stampe.

