Sønderjyske borgmestre håber på grænseåbning: Vi kan få mulighed for at genoptage et normalt liv

I grænselandet håber borgmestrene på, at grænsebommene hæves - til gavn for turisme, handel og de familier, der er adskilt.

Tyskerne er klar. De venter bare på den danske regering.

Men er den med på idéen, så kan grænsen blive genåbnet meget hurtigt.

Det vil i den grad glæde borgmestrene i grænseregionen. I Tønder Kommune kan Henrik Frandsen (V) ikke vente på den gode nyhed.

»Jeg vil være rigtig tilfreds. Så får vi mulighed for at genoptage et normalt liv i Tønder«, siger han.

»Lige nu lider turistindustrien rigtig meget. Det har vi mærket rigtig meget«.

Ifølge borgmesteren har grænselukningen blandt andet kunnet mærkes i sommerhusområder så som Rømø.

»I påsken var ti procent af husene udlejet. Der plejer at være udsolgt. Og der er lidt tomt i gågaden i Tønder. Det er Danmarks ældste købstad, så det er et sted, mange tyskere tager til for at hygge sig på en tur. Byens sydlige opland er skåret fra lige nu«.

Det er vigtigt, at det bliver en grænseåbning fra begge sider. Hvis det kun er tyskerne, der åbner, så vil danskerne kunne køre ned til grænsebutikkerne og hjem igen, mens tyskere ikke vil kunne købe ind i Danmark.

»Så det er vigtigt, at det bliver samordnet«, mener Tønders borgmester.

Lukning har delt familier

Længere østpå støder Aabenraa Kommune op til grænsen. Her følger borgmester Thomas Andresen (V) med i drøftelserne om at åbne den igen.

»Det ser vi frem til«, siger han.

»Vi har en række udlejningsbureauer på turistområdet, der har svært ved at disponere. De har behov for at få en dato for genåbning«.

Men de lukkede grænser har ikke alene ramt turismeerhvervet og grænsehandelen, men også skilt familier i grænselandet.

»Nogle borgere har pårørende på plejehjem i Tyskland, som de ikke har kunnet besøge«, forklarer Andresen.

Han er ikke er glad for, at regeringen i København indledningsvis ikke tog en grænseåbning med i overvejelserne, da de første skridt mod en åbning af samfundet skulle tages.

»At afvise det var en smule arrogant«.