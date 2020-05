Betjent tiltalt for at smugle hash og telefoner ind i arrest

Automatisk oplæsning

Sidste år måtte en fængselsbetjent fra Aarhus tilbringe juledagene i arresten - ikke som ansat, men som indsat.

Den 25. december blev han således pågrebet af politiet, som mistænkte ham for blandt andet at smugle hash ind i Aarhus Arrest.

Fængselsbetjenten blev sigtet og varetægtsfængslet, og nu er der rejst tiltale i sagen, oplyser specialanklager Dorthe Lysgaard.

Den 49-årige fængselsfunktionær har ifølge anklageskriftet modtaget bestikkelse mod at smugle mindst 300 gram hash, telefoner og 'andet kommunikationsudstyr' ind til en varetægtsfængslet person.

Indsmuglingen skete ad tre omgange fra oktober til november 2019, mener anklagemyndigheden. Et fjerde forsøg mislykkedes den 25. december, da betjenten blev anholdt af politiet.

Konkret er den 49-årige mand tiltalt for at have modtaget bestikkelse i form af 'et betydeligt vederlag' i forbindelse med sit arbejde som offentligt ansat.

Derudover er han tiltalt for at have bragt telefoner og andet kommunikationsudstyr ind i et arresthus, hvor den type ting ikke er tilladt.

Han er også tiltalt for ulovlig besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på at overdrage stofferne - i dette tilfælde hash - til andre og for at misbruge sin stilling til at 'krænke det offentliges ret'.

Erkendte at have medbragt hash og mobil

Anklagemyndigheden kræver, at der konfiskeres 37.100 kroner og 210 euro (svarende til knap 1600 kroner) fra den tiltalte.

Beløbene svarer til den bestikkelse, som han menes at have modtaget.

Ved grundlovsforhøret i december erkendte betjenten ifølge hans advokat at have bragt hash og en mobiltelefon ind i arresthuset i Aarhus.

Men han afviste, at det skulle være sket mod betaling. Hvad han derudover forklarede, er uvist, da grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre.

Straffesagen behandles ved Retten i Aarhus den 27. og 28. maj.

