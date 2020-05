Ekspert om Rigsrevisionens skarpe kritik: »Det er et brud på den tillid, der skal være, når man opbevarer data«

Rigsrevisionen kritiserer myndighederne for ikke at være gode nok til at sikre borgernes følsomme og fortrolige persondata, når behandling af data udliciteres til private virksomheder. »Det sætter borgernes tillid til systemet over styr«, siger ekspert i it-sikkerhed.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Borgernes følsomme og fortrolige persondata er langt fra sikret godt nok.

Det fastslår Rigsrevisionen i en ny beretning. Her har man undersøgt om myndighederne har hånd i hanke med behandling af borgernes data, når de udlicitere håndteringen til private virksomheder.

»Myndighederne har samlet set ydet en utilfredsstillende indsats for at sikre, at outsourcede følsomme og fortrolige persondata om borgerne opbevares sikkert«, lyder konklusionen på den undersøgelse, der ligger til grund for beretningen. Den fortsætter:

»Konsekvensen er en øget risiko for, at borgernes følsomme og fortrolige data kompromitteres«.

I undersøgelsen indgår 17 ministerier og Region Midtjylland. Regionerne behandler mange følsomme personoplysninger, og da regionerne minder om hinanden, er kun en region medtaget. Undersøgelsen går fra april 2016, hvor EU’s persondataforordning (GDPR) blev vedtaget og til 1. januar 2020.

»Det er stærkt bekymrende at der ikke er mere sikkerhed om personfølsomme oplysninger. Det er 8 år siden, der var et kæmpelæk fra et privat firma, der administrerede data fra Skat, politiet og CPR-registeret. Det er 4 år siden statsrevisorerne udtrykte stor kritik af myndighederne på dette område – og i dag er der igen grundlag for skarp kritik. Som Rigsrevisionen skriver, er det er følsomme oplysninger – lige fra sundhedsoplysninger til politisk overbevisning«, siger Frank Aaen, der er statsrevisor. Statsrevisorerne holdt fredag møde, hvor Rigsrevisionens beretning blev præsenteret.

Det er også en sag, der gør ekspert i it-sikkerhed Peter Kruse »urolig«.

»Det er et brud på den tillid, der skal være, når man opbevarer data. Jeg vil som borger, især når vi taler om regioner, være meget betænkelig og utrolig ved, at man ikke er kommet meget længere«.

»Det er for mig at se brandærgerligt, at der er så basale ting, man ikke har styr på«, siger Peter Kruse, der også er medstifter af sikkerhedsfirmaet CSIS.

Ikke første gang

Når offentlige myndigheder indsamler personoplysninger, bliver de dataansvarlige. De får derved et ansvar for, at personoplysningerne behandles sikkert. Sådan en opbevaring kræver en særlig ekspertise, og derfor kan det være hensigtsmæssigt - både sikkerhedsmæssigt og økonomisk - at outsource til andre behandlere. Altså at overlade opgaven til en ekstern leverandør til eksempelvis en private virksomhed eller en specialiseret myndighed.

Det stiller dog krav til myndighedernes styring af de databehandlere, der behandler data om borgerne. Ifølge rapporten er Danmark blandt de lande i EU, som outsourcer den største andel af statslige it-systemer.

Undersøgelsen kommer i kølvandet på CSC-sagen, hvor hackere i efteråret 2012 udnyttede sårbarheder i it-leverandøren CSC’s it-systemer til at få adgang til blandt andet politiets, Skats og CPR-kontorets databaser.

Politiken beskrev dengang, hvordan en offentliggjort rapport kritiserede CSC for at have haft sårbare systemer. Rigspolitiet blev også beskyldt for at have været for ukritisk over for sin it-leverandør.

Nu er der igen grundlag for kritik. Den går på flere ting, men det centrerer sig om, hvordan borgernes personfølsomme oplysninger er sikret ude hos de eksterne databehandlere.

»Konsekvensen kan potentielt være lækage«

Rigsrevisionens kritik går særligt på, at myndighederne ikke har haft en tilfredsstillende styring af de databehandlere, som opbevarer de følsomme oplysninger. Det er selv om, at der siden 2000 har været krav om at udarbejde risikovurderinger, indgå databehandleraftaler og føre tilsyn med databehandlere, som rapporten beskriver.

Rigsrevisionens kritik går for det første på et problem med det, der kaldes risikovurdering.

Som beskrevet kræves det, at personoplysninger behandles sikkert. Den dataansvarlige skal før behandlingen af data, foretage en kortlægning af risikoen for de registreredes rettigheder. Undersøgelsen viser, at myndighederne ikke har udarbejdet en risikovurdering for 58 procent af deres it-systemer, inden de har indgået en databehandleraftale.

Det betyder, at i størstedelen af systemerne, er der ikke grundlag for at »fastsætte passende sikkerhedsforanstaltninger i databehandleraftaler og planlægge deres tilsyn«, hvilket Rigsrevisionen finder kritisabelt.

Ifølge Peter Kruse er databehandleraftaler meget vigtige, når man outsourcer. Det er dem, der sikrer at data behandles ordentligt.

»Det svarer til, at man har købt en bil, uden at man har fået papir på den. Man kan godt køre i den, men man ved ikke, hvor sikker den er«, forklarer han.