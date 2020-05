Efter tre år tavshed taler kronvidne: Støjberg »kunne ikke forstå«, at loven ikke tillod tvangsadskillelse af unge asylpar

Instrukskommissionen, der gransker forløbet omkring Inger Støjbers ulovlige ministerordre om at adskille af unge asylpar, er nået til afhøringen af tidligere afdelingschef Lykke Sørensen, som er et helt centralt vidne. Hun bekræfter at hun gik mod Støjberg, men sår også tvivl om tidligere direktørs forklaring.

I klare vendinger blev udlændingeminister Inger Støjberg (V) informeret om, at man ikke kan tvangsadskille alle asylpar, hvor den ene er under 18 år, som ministeren ellers ønskede - fordi det strider imod dansk lovgivning og internationale konventioner.

Ministeren fik blandt andet beskeden på et meget omtalt koncerndirektionsmøde den 10. februar 2016, som blev holdt flere timer før, at Inger Støjberg alligevel valgte at udsende en pressemeddelelse om, at »alle« par nu skulle adskilles.

Det fortæller Lykke Sørensen, den tidligere afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, under sin afhøring i Instrukskommissionen, som er nedsat for at granske forløbet og i disse dage afholder afhøringer i Retten på Frederiksberg.

»Ministeren havde helt generelt meget vanskeligt ved at acceptere, at det ikke kunne være en undtagelsesfri ordning. Hendes holdning til det var der jo ikke nogen tvivl om: Hun syntes, det var misforståede hensyn, hvis der skulle gælde undtagelser. Så hun var mildest talt ikke tilfreds med det«, fortæller Lykke Sørensen.

Lykke Sørensen er i den grad et centralt vidne i sagen. Lige siden Politiken for tre år siden kunne fortælle, at Inger Støjberg blev advaret af sine embedsmænd om, at hendes instruks var ulovlig, er juristen Lykke Sørensen blev nævnt som en af de personer, der direkte skulle have advaret ministeren.

Lykke Sørensen har igen og igen afvist at lade sig interviewe om sagen. Men i Instrukskommissionen taler hun nu for første gang offentligt om, hvad der er hendes version af forløbet.

Afdelingschefen var i kontakt med Justitsministeriet flere gange omkring Inger Støjbergs ønske om at tvangsadskille alle unge asylpar, hvor den ene er under 18 år. Det skete også tidligt om morgenen den 10. februar 2016 før mødet med ministeren, hvor Lykke Sørensen rådførte sig med Justitsministeriets jurist Nina Holst Christensen.

»Jeg forstod, at der havde været en drøftelse i ministeriet i går (9. februar 2016, red.), og at ministren fortsat ikke ønskede undtagelser (i sagerne om tvangsadskillelser, red.), og så tror jeg næsten, vi lagde ordene i munden på hinanden: At det kan jo godt være, men det kan ikke være sådan. Hun bekræftede igen, at det kan ikke være sådan ... Det kunne ikke være en absolut ordning«, forklarer Lykke Sørensen, der dengang blev bekræftet i, at en sådan praksis ville stride imod både dansk lovgivning og internationale konventioner.

Det var altså også det, Lykke Sørensen forklarede, da emnet kom op på koncerndirektionsmødet lidt senere på formiddagen.

I kommissionen ville udspørgeren vide, om den juridiske vurdering gav en ubehagelig stemning på mødet med ministeren?

»Det er sjældent, at man skal sige til en minister: Det er ligegyldigt, hvad du siger, for danske myndigheder skal overholde danske retningslinjer og internationale forpligtelser«, siger Lykke Sørensen.

Da vidnet bliver spurgt, hvordan ministeren reagerede på hendes tilkendegivelse, forklarer hun:

»Jeg kan ikke huske hendes ord, men at det har hun svært ved at leve med. Svært ved at acceptere. At hun har svært ved at forstå det. Hun er i hvert fald ikke tilfreds med den tilbagemelding – det er helt sikkert«, siger Lykke Sørensen.

Går imod direktørs forklaring

Vidnet fortæller videre, at det må have stået klart på mødet for også Udlændingestyrelsens daværende direktør, Henrik Grunnet, hvordan juraen forholdt sig, og at man altså ikke kunne adskille samtlige asylpar, men at det krævede en individuel sagsbehandling i hvert enkelt sag.

Henrik Grunnet har under sin afhøring i sidste uge afvist, at han fik at vide på mødet - som Inger Støjberg har forklaret - at styrelsen skulle administrere de nye regler på en måde, hvor praksissen ikke kom i karambolage med loven.

Den forklaring sår mandagens vidne tvivl om.

Som Lykke Sørensen fortæller om mødet den 10. februar 2016:

»Det er også på det her møde, at jeg tilkendegiver, at også danske regler skal overholdes, uanset hvad ministeren siger. Det var også et budskab til Udlændingestyrelsens direktør«.

»Jeg tror, Henrik Grunnet nikkede og tydeligvis havde forstået budskabet – sådan opfattede jeg i hvert fald både hans kropssprog og hans nikken«.

Ifølge flere vidner skulle ministeren have reageret på Lykke Sørensens forbehold ved at erklære, at juristen så »åbenbart godt kan li’ barnebrude«.