Departementschefen: Støjberg fik klart at vide, at vi ikke kunne lave en undtagelsesfri ordning

Tidligere departementschef Uffe Toudal Pedersen bekræfter, at Udlændinge- og Integrationsministeriets jurister gjorde det helt klart overfor Støjberg, at ikke alle asylpar kunne adskilles uden, at ministeriet ville agere i strid med loven.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Tidligere udlændinge-, integrations-, og boligminister Inger Støjberg (V) blev i februar 2016 trods advarsler fra embedsmænd ved med at gentage, at hun ønskede en undtagelsesfri ordning, der skulle adskille alle indkvarterede asylpar, hvor den ene var under 18.

Det fortæller tidligere departementschef Uffe Toudal Pedersen, som i Instrukskommissionen for første gang afslører, hvordan han oplevede forløbet omkring den ulovlige adskillelse af unge asylpar.

Dermed bekræfter han på lange stræk afdelingschef Lykke Sørensens forklaring om, at Inger Støjberg blev informeret om, at en undtagelsesvis ordning ville være ulovlig.

»Ministeren havde det synspunkt, hun nu en gang havde; at hun syntes, de skulle skilles ad. Så vi sagde, at det kan vi altså ikke«, forklarer han.

Uffe Toudal Pedersen var departementschef i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, da sagen fandt sted, og således særdeles central i forløbet, der nu granskes i kommissionen i Retten på Frederiksberg.

Kan ikke huske, om ’ulovlig’ blev brugt som ord

I dagene op til udsendelsen af pressemeddelelsen 10. februar er det allerede under de første dages afhøringer i kommissionen blevet afdækket, hvordan embedsmænd på forskellige måder forsøgte at få passager ind i pressemeddelelsen, der skulle levne mulighed for undtagelse, hvis parrene for eksempel havde fælles barn/børn.

Men også på et møde i ministeriet 9. februar om sagen, stod de to synspunkter over for hinanden. Ministeren, der ønskede en undtagelsesfri ordning, mens embedsmændene slog fast, at den ikke kunne være undtagelsesfri i henhold til love og konventioner.

Også her stod ministeren ifølge Toudal fast.

»Og ministeren ville have en undtagelsesfri ordning?«, bliver han spurgt af kommissionsformanden.

»Ja«, svarer Toudal, der ikke kan huske, om embedsmændene specifikt brugte ordet ’ulovlig’ om ministerens ønske.

Under tidligere afhøringer har kilder, der deltog i et centralt koncerndirektionsmøde 10. februar umiddelbart før udsendelsen af pressemeddelelsen, berettet, hvordan der var tydelig uenighed mellem afdelingschef Lykke Sørensen og Inger Støjberg.

Sidstnævnte ønskede en undtagelsesfri ordning, mens afdelingschefen stod fast på, at der skulle individuel sagsbehandling til og mulighed for undtagelse – eksempelvis hvis parret havde børn - hvis ordningen skulle være lovlig og overholde konventioner.

Ikke desto mindre endte det med, at den udsendte pressemeddelelse ikke levnede mulighed for undtagelser.