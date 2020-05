Departementschef godkendte misvisende pressemeddelelse i asylsag

Automatisk oplæsning

Tidligere departementschef Uffe Toudal Pedersen i Udlændinge- og Integrationsministeriet erkender, at han gik med til at udsende en pressemeddelelse, hvor der ikke optrådte forbehold for adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Det var ulovligt at skille asylpar uden en individuel vurdering, det fremgik allerede dengang.

Det skete 10. februar 2016, og Uffe Toudal Pedersen siger, at det skyldes, at den daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) havde presset meget på, for at pressemeddelelsen skulle være uden undtagelser.

»Jeg endte med at sige, at 'okay, så nævner vi det ikke i pressemeddelelsen', det accepterede jeg, det vil jeg gerne stå ved«.

»Men du skal vide (henvendt til Inger Støjberg, red.), at vi administrerer ikke ulovligt, uanset hvad du siger i pressemeddelelsen, vil vi administrere med undtagelser«, siger Uffe Toudal Pedersen i dag fire år efter.

Det var alene hans beslutning, siger han.

5. februar godkendte Inger Støjberg i ministeriets interne journaliseringssystem, at hvert par havde ret til en individuel vurdering.

Hun pressede dog på for at udsende en pressemeddelelse, som var uden forbehold. Det var ifølge Justitsministeriets daværende holdning ulovligt, og ifølge vidneforklaringer og skriftlige kilder blev ministeren kraftigt advaret.

»Jeg sad i det job som departementschef, og jeg så det som min opgave at få denne maskine til at fungere, vi kunne ikke holde til at sidde i hvert vores ringhjørne og skændes med vores minister«.

»Min holdning var, at det var rigtigst at få nævnt i pressemeddelelsen«, siger Uffe Toudal Pedersen.

Kommunikation fra et ministerium skal være korrekt

Få måneder tidligere havde Ombudsmanden dog indskærpet, at kommunikation fra et ministerium skal være korrekt.

Det skete i forbindelse med ministeriets annoncer i libanesiske aviser, der oplyste om forhold for asylansøgere til Danmark.

»Der er vide rammer for myndighedernes valg af kommunikationsform. Men kommunikationen må ikke blive så kortfattet og unuanceret, at den giver modtagerne et forkert billede af deres situation«.

»Information skal være retvisende, står der i en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand, som netop var henvendt til samme ministerium«.

Det var dog tilsyneladende ikke en besked, som havde gjort det store indtryk på departementschefen. I hvert fald havde han ikke udtalelsen i tankerne, da han nikkede ja til pressemeddelelsen trods sin modvilje, siger han.

Han gik med til at udsende pressemeddelelsen, fordi der også var et hensyn til offentligheden, som skulle have besked ifølge departementschefen.

»Hvis man indarbejder undtagelser, vil fokus være på undtagelserne, og så er det undtagelserne, man diskuterer og ikke hovedbudskabet«, siger Uffe Toudal Pedersen.

