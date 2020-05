Risikogrupper har hjemmeplejere uden værnemidler

Svagelige ældre og hjerte-, lunge- og sklerosepatienter er i højrisikogruppen for at blive alvorligt syge af covid-19. Alligevel oplever de, at hjemmehjælpere ikke bruger masker eller visirer selv ved nærkontakt.

I takt med at samfundet genåbner, forventes omfanget af coronasmittede danskere at stige. For regeringen og Folketingets partier har en væsentlig forudsætning for genåbningen derfor været, at der bliver passet ekstra godt på de ældre og mest udsatte risikogrupper.