DMI: Her er prognosen for dit sommervejr I DMIs prognose kommer der både sol og vind i juni, juli og august. Årets prognose er dog særligt usikker.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Artiklen er opdateret kl. 17.09.

Det danske sommervejr bliver omskifteligt og kommer til at byde på lidt af hvert.

Det skriver DMI i en sæsonprognose for vejret i juni, juli og august.

Instituttet skriver, at vejret kan beskrives som »almindelig dansk sommer«, men understreger samtidig, at årets sommerprognose er meget usikker.

I prognosen vil temperaturen i juni ende omkring eller lidt over normaltemperaturen. Derudover ventes måneden at blive lidt tørrere end normalt.

For juli venter instituttet, at vejret bliver stabilt, og nedbørsmængden bliver under normalen, mens temperaturen kan ender et til to grader over den normale.

Anderledes ser det ud i august. Her venter instituttet, at temperaturen kan ende en grad over normalen.

Mængden af nedbør ventes også at ramme normalen eller lidt over. Det kan dog variere mellem landsdelene.

Meteorolog fremhæver juli og august

Janne Hansen er meteorolog og chef for vejr og varsler på DMI.

Hun fremhæver den første halvdel af juli, hvor der kan komme nogle varme sommerdage, men også august, hvor der er udsigt til byger og torden.

Janne Hansen uddyber, at årets sommervejr ser ud til at blive meget gennemsnitligt.

»Når vi har kørt vores prognoser, har udfaldene indikeret, at vi får et strømningsmønster, som ligger tæt på det normale«.

»Derfor forventer vi, at det bliver en klassisk dansk sommer«, siger Janne Hansen.

Sommerprognosen er særligt usikker for august. Det skyldes, at DMIs prognose for denne måned stikker i mange forskellige retninger.

»Der er ikke en overvejende trendens til, at det er højtryksvejr, som bygges op«.

»Til gengæld er der en stor sandsynlighed for, at det bliver meget ustadigt. Dog uden vi kan sige, hvor ustadigt det bliver«, siger Janne Hansen.

Den normale temperatur og mængde af nedbør, som sæsonprognosen referer til, er niveauet for de seneste 20 år.

ritzau