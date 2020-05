»Ud! Så er det ud!«: Dommer smider jublende tilhørere ud af retssal

Automatisk oplæsning

Glæden blev simpelthen for voldsom, da dommer Anders Martin Jensen onsdag valgte at løslade tre mænd, der netop var blevet dømt for at have planlagt en bandefigurs opsigtsvækkende flugt fra varetægtsfængsling sidste år.

Flere tilhørere fløj op af stolene i retslokalet. De klappede og hujede højt over, at de dermed kan få lov at se deres kære uden for fængslet.

Men det blev for meget for dommeren.

»Ud! Så er det ud!«

Nogle af de tungt bevæbnede betjente, som har holdt øje med de tiltalte under sagen, måtte herefter eskortere flere venner og familiemedlemmer ud af lokalet.

Mændene er blevet dømt for at have udtænkt og været med til at udføre en befrielsesaktion 19. november 2019.

Et ifølge politiet højtstående bandemedlem af NNV sad varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling i Slagelse.

En anden mand, der udgav sig for at være hans fætter, fik lov at komme på besøg en eftermiddag i november. Han havde kage med. Men i den lå også gemt en gasrevolver og en gaspistol.

Sammen truede de personalet på livet, til de blev lukket ud i friheden.

I biler udenfor ventede andre mænd, og de flygtede alle fra stedet.

Efterfølgende er flugtfangen og seks andre blevet anholdt i Danmark og siden tiltalt for at have udtænkt planen, som ifølge anklager Skipper Pelle Falsled blev udført med militær præcision.

Retsvinduer var skruet fast

For at sikre, at en flugtaktion ikke skulle kunne udspille sig i retten, er alle de nederste vinduer i retslokalet skruet fast, så de ikke længere kan åbnes. Det er de blevet specifikt til denne sag, fortæller en ansat i retten.

En mand blev onsdag frifundet. Han var ikke selv mødt op.

Det var de øvrige tiltalte dog, og anklageren mente, at de alle skulle forblive varetægtsfængslet, da flere af dem har anket dommen til landsretten.

Men da de fleste allerede har siddet fængslet i mere end et halvt år, vurderede dommeren, at tre skulle have lov at gå ud i friheden allerede i dag.

Hvis de skulle sidde fængslet, indtil ankesagen er blevet afgjort, risikerer de nemlig at have været varetægtsfængslet i længere tid, end dommen lyder.

De tre resterende - herunder den 24-årige flugtfange - blev ikke sat fri.

Den løsladte mand, der havde smuglet våben ind på den psykiatrisk afdeling, var blandt dem, der blev løsladt, og da retten var hævet, løb han hen for at kramme en af sine venner.

Derefter vendte han sig mod flugtfangen, som han under sagen har nægtet, at han kender.

»Habibi, min elskede bror. Næste år - we comeback«, sagde han, mens han holdt hånden på brystet.

