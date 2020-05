Eksperters bud på udfasning af hjælpepakker udskudt

Automatisk oplæsning

Rapporten fra en økonomisk ekspertgruppe, om hvordan man bedst kan udfase de økonomiske hjælpepakker, der er oprettet under coronakrisen, kommer først onsdag. Den skulle ellers være kommet søndag.

Det oplyser Finansministeriet torsdag.

»Regeringen har bedt den økonomiske ekspertgruppe bestående af professor Torben M. Andersen, professor Michael Svarer og professor Philipp Schröder om at komme med input til en udfasning af de midlertidige hjælpepakker, der holder hånden under danske virksomheder og arbejdspladser i lyset af Covid-19-epidemien.

»Ekspertgruppens anbefalinger var planlagt til offentliggørelse 24. maj. Det er nu aftalt med ekspertgruppen, at anbefalingerne offentliggøres den 27. maj klokken 09 for at give bedre tid til at færdiggøre arbejdet«, skriver Finansministeriet.

Ekspertgruppen har tidligere afleveret en rapport om de økonomiske konsekvenser af en genåbning af samfundet.

Rapporten kiggede på effekterne af nedlukningen for blandt andet at vurdere, hvor det gav bedst økonomisk mening at lukke op.

Den rapport dannede sammen med en rapport fra Statens Serum Institut om smitterisici grundlag for de forhandlinger om genåbningen af samfundet, som alle Folketingets partier deltog i på Marienborg tidligere i maj.

Aktuelt er over 200.000 lønmodtagere sendt hjem på ordningen for lønkompensation, som giver virksomheder mulighed for at sende ansatte hjem med løn.

Staten dækker 75-90 procent af lønnen op til 30.000 kroner om måneden. Virksomheden skal selv dække resten og forpligter sig samtidig til ikke at fyre de ansatte. Ordningen løber frem til 8. juli.

Og ekspertgruppens opgave er altså at vurdere, hvordan hjælpepakker såsom den for lønkompensation udfases mest hensigtsmæssigt, i takt med at kontrollen over coronasmitten tillader samfundet at vende tilbage til mere normale tilstande.

