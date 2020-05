Weekenden starter sommerligt og slutter blæsende Der kan komme alt fra sol til regn og torden denne weekend, melder Danmarks Meteorologiske Institut.

Vejret i weekenden starter sommerligt fredag med sol og temperaturer op mod 20 grader, men slutter blæsende og køligt søndag.

Det fortæller Henning Gisselø, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Den mest sommerlige dag bliver i dag. Og jo længere vest på du er, desto kortere bliver sommeren i dag«, siger Henning Gisselø om fredagens vejr.

Fredag eftermiddag vil regnbyger trække over den vestlige del af landet og sprede sig til Sjælland og Bornholm i løbet af aftenen.

Hele landet slipper dermed ikke for regnbyger, og i alt vil omkring ti millimeter regn falde i gennemsnit over hele landet. Der er også risiko for tordenbyger mange steder.

»På bagkanten af regnvejret klarer det op natten til lørdag, dog med mulighed for tågebanker«, siger Henning Gisselø.

Begyndelsen af næste uge tegner godt

Vejret lørdag bliver blandet med sol, skyer og spredte regnbyger, og temperaturerne vil ikke være så lune som de seneste dage.

»Med fredagens regnbyger tager temperaturerne et dyk lørdag til mellem 12 og 17 grader«, siger Henning Gisselø.

Natten til søndag vil byde på tørt og klart vejr, siger meteorologen.

»Søndagsvejret står lidt mere barskt til med spredte byger og kun få kig til solen. Det bliver blæsende med jævn til hård vind omkring vest«, siger Henning Gisselø.

I starten af næste uge vil vinden aftage, og tirsdag er der igen chancer for at temperaturerne rammer de gyldne 20 grader, hvor et højtryk vil stabilisere vejret.

ritzau