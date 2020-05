Danske øer får corona-hjælp: »Læsset vælter hurtigere«

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

De mange danske småøer, som typisk er stærkt afhængige af turismeindtægter og hårdt ramt af coronakrisen, får nu for første gang målrettet økonomisk støtte.

Modtagerne af de særlige ø-støttelån slipper i hele 2020 for at afdrage på lånene. Det har regeringen besluttet.

Det skal sikre, at der ikke i den nuværende økonomiske krise trækkes penge ud af virksomhederne, som de har været afskåret fra at tjene i foråret.

»Småøerne er særligt sårbare, fordi alt hænger sammen på en lille ø«, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

»Det rammer øernes butikker og håndværkere hårdt, når turisterne udebliver. Læsset vælter hurtigere. Derfor giver vi nu en målrettet hjælp, som skal bedre virksomhedernes likviditet her og nu«, siger han.

Dorthe Winther, formand for de 27 øer i Sammenslutningen af Danske Småøer, er meget glad for den økonomiske håndsrækning.

»Mange turistvirksomheder og små håndværkere rundt på øerne har fået et ø-støttelån til at starte deres virksomhed op. Så kommer coronaen og får det hele til at falde fra hinanden. De penge, de allerede har tabt i år, kan de ikke nå at tjene ind andre steder«, siger hun.

Hun anslår, at omkring 75 procent af ø-lånene er givet til turistvirksomheder, mens en anden større gruppe er små håndværksvirksomheder.

Lasse Højgaard driver sammen med sin kone, Karen, på Limfjordsøen Fur butikken Rakla med kunsthåndværk, vin, og garn og strikdesign.

»Det her er virkelig fantastisk og en meget stor lettelse. For vi har ikke haft en krone i omsætning i år. Vi er i høj grad afhængige af turisterne i højsæsonen. Påskeugen plejer at være en stor omsætningsuge for os, og vi havde jo slet ikke åbent«, siger han.

Ifølge en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer kom bykommunerne i øvrigt hurtigt på fode igen efter finanskrisen i 2008. Landets yderkommuner har derimod stadigt ikke indvundet det tabte.

Ritzau