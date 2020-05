Se videoen: Mette Frederiksen takker danske unge for at udvise samfundssind og redde menneskeliv

Automatisk oplæsning

Statsminister Mette Frederiksen (S) takker landets unge for deres indsats under coronakrisen i en videotale, som hun søndag har delt på Facebook.

Hun anerkender, at de unge har lidt store afsavn de seneste måneder, selv om mange unge ikke selv er i risikogruppen for at blive alvorligt syg af coronavirus.

»Jeres afsavn - jeg ved godt, at de har været der og er der - er ikke for jer selv, men for andre. I, der har livet foran jer, passer på dem, der har flest år bag sig«, siger hun.

»Med andre ord: I udviser et samfundssind, der redder menneskeliv. Og det vil jeg gerne have lov at sige en stor tak for. En dybfølt tak for«.

Mette Frederiksen tilføjer, at det er 'betryggende' for de øvrige generationer at opleve, at de unge har taget ansvaret på sig.

»Det giver håb, synes jeg, for vores fælles fremtid«, siger hun.

Det tabte kommer ikke igen

Statsministeren henviser til en tale, som den norske sundhedsministers har holdt til ungdommen i Norge.

»Han har sagt noget meget smukt og meget rigtigt om jer: Nemlig at næste sommer ikke findes, når man er ung. I mister noget, som man ikke bare får igen«, siger hun.

Ungdommen oplever netop nu at være unge 'i en historisk tid', påpeger Mette Frederiksen.

Mange har oplevet, at være isoleret fra deres venner dette forår. Og mange kan se frem til en sommer, hvor det, man har glædet sig til, er blevet aflyst.

»Jeg ved, at meget af det her er vigtigt for jer på en hel særlig måde. For der er meget af det her i oplever for første gang. Den første Roskilde Festival. Måske den første eksamen. Måske den første forelskelse«.

I talen ser statsministeren også fremad. Mange unge er igen begyndt i skole og på uddannelse. Og blandt andet 1. og 2.g'erne skal også tilbage på skolebænken den kommende uge.

»Vi er - 7, 9, 13 og bank under bordet - på vej mod lysere tider. Skridt for skridt begynder vi at kunne mærke og se vores hverdag igen. Også selv om den er meget anderledes«, lyder det fra statsministeren.

ritzau