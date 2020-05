Da ambassadøren måtte råbe ad USA: »Hm, det var ikke helt oppe i ’fuck’, vel. Men det var noget i retning af: ’Hvad fanden tænker I på?«

Ulrik Federspiel bandede og svovlede i telefonen til Washington, da USA nølede med opbakningen til Danmark under Muhammedkrisen. Nu gør han status over fire årtier som topdiplomat.

Det er Amalienborgs vurdering, at Statsministeriet hele to gange i dronning Margrethes regenttid har forsøgt at bøje statsretten helt ud på kanten af det tilladelige for at undgå en dronningerunde og derved sikre, at afgående statsministre kunne udpege deres efterfølgere.