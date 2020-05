Højskoler opfordrer elever til coronatest inden opstart

Automatisk oplæsning

Når elever og lærere på landets højskoler fra onsdag kan komme tilbage i gamle rammer efter at have været sendt hjem under coronakrisen, vil det meste i hverdagen være forandret.

For mens højskoleophold rimer på kram, menneskebunker og fællesspisning, så bliver det på ingen måde som at 'komme hjem igen'.

Det fortæller Lisbeth Trinskjær, der er formand for foreningen Højskolerne og forstander på Ubberup Højskole i Kalundborg.

»Det bliver meget anderledes, selv om vi glæder os. For der er en masse forhold, vi er nødt til at tage højde for, og restriktioner for at undgå smitte«.

»Eleverne vil opleve, at vi ikke bare frit kan omgås hinanden. Det bliver i grupper på op til 20 personer, at vi kan være tætte. Til gengæld må de ikke være tæt grupperne imellem, så det er en af de helt store forandringer«, siger hun.

Den første forandring har da også allerede kunnet mærkes.

Inden eleverne igen kan komme på højskolerne, er de alle blevet opfordret til at lade sig teste for coronavirus, siger Lisbeth Trinskjær.

»Vi har bedt højskoleeleverne om at blive testet, så vi har nedbragt risikoen for, at de kommer og er smittede i forvejen«.

»Det er ikke et krav, men en opfordring, og det ved jeg, at rigtig mange har gjort. Men det tager tid at få svar på dem (testene, red.)«, siger hun.

Af samme grund er det heller ikke alle højskoler, der åbner onsdag. Faktisk er der blot tale om en tredjedel, og herefter kommer de som perler på en snor frem til 8. juni. De fleste åbner efter pinse, lyder det.

Fællessang med to meters afstand

Den langsomme genåbning skyldes dog også, at retningslinjerne fra myndighederne først var klar tirsdag.

Når eleverne kommer tilbage vil der være krav om, at man kun har tæt kontakt med sin familiegruppe, som består af maks. 20 af højskolens elever. Det er også den gruppe, man spiser med.

Derudover skal borde og stole vaskes af efter hvert måltid, buffeten er aflyst, og der skal luftes og gøres rent på værelserne ofte.

Fællessang, der er et af højskolernes faste indslag, bliver med to meters afstand.

Og bliver nogen syge eller får symptomer, skal vedkommende isoleres på sit værelse eller tage hjem.

»Der bliver brug for megen tålmodighed for at få det til at fungere, så det er en spændende fælles opgave«.

»Højskoler har altid været et eksperiment. Men det er også vigtigt, at vi kan holde det sådan, så der ikke kommer sygdom på skolerne, for det ville være dårligt for alle«, siger Lisbeth Trinskjær.

Ud over højskoler kan også ungdomsuddannelser, foreningsliv og udendørs forlystelsesparker genåbne onsdag.

