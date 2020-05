»Vi drømmer om at få lønkompensation året ud«

Fakta

Lønkompensation

Virksomheder, der vælger at sende de ansatte hjem frem for at fyre dem, kan søge staten om at kompensere de ansattes lønninger i en periode.

Næsten 29.000 virksomheder har nu fået godkendt deres ansøgninger, og det betyder, at næsten 220.000 lønmodtagere lige nu får betalt deres løn af staten.

Regeringens økonomiske ekspertgruppe anbefaler, at ordningen ophører, når den udløber 8. juli.