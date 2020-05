Lagkagehuset lover mere åbenhed i ny annonce, men: »Det kan ikke rigtig bruges til noget«, siger kritiker

Lagkagehuset skriver i forbindelse med ny annonce angående skattelybeskyldninger, at de vil offentliggøre deres årlige regnskaber, men ikke deres ejerkreds. Kritiker vurderer, at det er vel ment, men at forbrugeren ikke får garanti for skattebetaling.