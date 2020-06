Bilist blev taget med 156 kilometer i timen på bro 24-årig måtte fortsætte til fods efter indgreb fra færdselsbetjente på Langebro i København.

En ung bilist blev natten til søndag taget i at køre 156 kilometer i timen på Langebro i København, oplyser politiet.

Hastigheden må højst være 50 kilometer i timen på broen, men det blæste den 24-årige mand på ved halv et-tiden.

Efter at han var blevet stoppet af færdselsbetjente, var kørslen slut. Han måtte fortsætte til fods, oplyser politiinspektør Steen Søder.

»Vi tog kørekortet fra ham på stedet. Det sker, når overtrædelsen er på mere end 100 procent«, siger han, der i øvrigt betegner hastigheden som vanvittig.

Der køres ofte for stærkt på broen

Så sent som i april blev samme bilist også taget i at køre alt for stærkt. Ved den lejlighed fik han et klip i kortet.

Langebro har tre vognbaner, og det frister tilsyneladende nogle bilister over evne på tidspunkter, hvor der er langt mellem trafikanterne.

»Vi kender strækningen som et sted, hvor der ofte bliver kørt for stærkt, og derfor har vi tit patruljer derude«, siger politiinspektør Steen Søder.

