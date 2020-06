To anholdt efter uro og tåregas i Gellerup

Automatisk oplæsning

Østjyllands Politi melder mandag om nye natlige uroligheder i det vestlige Aarhus omkring Gellerup-bebyggelsen. To personer er anholdt. De befandt sig i en bil, hvor politiet fandt slagvåben og brandbar væske.

Søndag aften og natten til mandag blev politiets gruppevogne angrebet med kasteskyts, blandt andet malingbomber, af uromagere i området.

Det fremgår af billeder fra stedet, som blandt andet er kendt for en høj andel af beboere med indvandrerbaggrund.

Området dannede grundlovsdag, fredag, rammen om en demonstration med den indvandrerkritiske advokat Rasmus Paludan, som i fjor stillede op ved folketingsvalget.

Demonstrationen udviklede sig dramatisk, da en person trak en kniv. Han nægtede at adlyde politiets ordrer om at smide kniven. Til sidst valgte en politimand at skyde den knivbevæbnede mand i det ene ben.

Det har efterfølgende resulteret i uroligheder i området. Natten til søndag blev to personer anholdt for at kaste henholdsvis sten og fyrværkeri mod politiet. En tredje blev anholdt for at råbe ad ordensmagten. Og nu er yderligere to altså anholdt.

Det begyndte med drenges stenkast mod bus

Østjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse mandag, at urolighederne begyndte søndag aften klokken 22. Her kastede en gruppe drenge sten mod en bus. Det fik Midttrafik til at indstille kørslen i området.

Senere samlede en gruppe sig på Karen Blixens Boulevard, hvor de byggede barrikader. Politiet valgte at bruge tåregas til at få personerne til at fjerne sig fra stedet.

I løbet af natten blev der kastet med sten, fyrværkeri og maling mod politiets biler, og der blev sat ild i flere skraldespande.

De to anholdte blev pågrebet klokken 23.29 på Edwin Rahrs Vej. Der er tale om to mænd på 18 år. Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi skal vurdere, om der er grundlag for at kræve mændene varetægtsfængslet.

ritzau