S til demonstranter: Tag en coronatest

Socialdemokraterne opfordrer deltagere ved stor demonstration i København søndag til at få taget en test for coronavirus.

Det er politisk ordfører Jesper Petersen (S), der kommer med meldingen.

Jesper Petersen lægger vægt på, at man selvfølgelig er i sin gode ret til at demonstrere, og at Folketinget har besluttet at undtage demonstrationer i forsamlingsforbuddet, der mandag er hævet fra 10 til 50 personer.

Men når man har stået meget tæt sammen og råbt, vil det være passende at blive testet for coronavirus, mener Jesper Petersen.

»Der er ikke noget krav eller nogen lov om, at man skal. Men det er den ansvarlighed, man kan tage på sig, at man kan bruge den testkapacitet, der nu er på plads, og lade sig teste«.

»Det ville jeg synes var et passende ansvar at tage på sig selv«, siger Jesper Petersen.

Over 15.000 mennesker demonstrerede

Over 15.000 mennesker var søndag samlet i København til en antiracistisk demonstration i kølvandet på, at den sorte mand George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse for to uger siden i Minneapolis i USA.

Alle voksne danskere kan bestille en test for coronavirus på coronaprover.dk.

Der er ikke tale om en politisk indgriben, siger Jesper Petersen, og det er et godt tegn, at modstanden mod racisme er så tydelig og stærk, lyder det fra den politiske ordfører.

Men han er samtidig ærgerlig over, hvis arrangørerne - som beskrevet af eksempelvis Karsten Hønge (S) - ikke har opfordret til at overholde retningslinjer om blandt andet afstand.

»Der påhviler arrangørerne et særligt ansvar. Og står det til troende, at man ikke har bidraget eller kun har bidraget meget lidt for, at retningslinjerne er blevet indskærpet, er det ikke godt nok«.

Jesper Petersen understreger, at han ikke selv var til stede ved demonstrationen søndag.

»Så jeg skal ikke være dommer over forløbet, om man er gået sammen med nogle, der har været opmærksomme på at holde afstand«.

»Men ikke desto mindre er det mange mennesker at samles, mens der er en epidemi, og man har altså muligheden for at lade sig teste«, siger han.

Ritzau