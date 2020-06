Danmark åbner grænserne yderligere

Regeringen åbner på mandag grænserne for borgere i EU og Storbritannien, der har kærester i Danmark. Beboere i Slesvig-Holsten kan også frit rejse ind i Danmark uden et anerkendelsesværdigt formål.

Danskere med kærester i et EU-land eller Storbritannien får på mandag mulighed for at gense hinanden. Det meddeler justitsminister Nick Hækkerup (S) efter et ekstraordinært møde i Det Udenrigspolitiske Nævn onsdag aften.

»Det har været en hård tid for bl.a. kærestepar, der har været adskilt på grund af grænserestriktionerne. Vi tager nu et skridt på vejen mod en mere normal hverdag og åbner for, at man kan få besøg af blandt andet kærester, bedsteforældre og børnebørn, der bor i EU eller Storbritannien«, siger justitsministeren i en pressemeddelelse.

Grænserne bliver ligeledes åbnet for beboere i Slesvig-Holsten, der kan rejse til Danmark uden at opfylde kravene om et anerkendelsesværdigt formål.

Af pressemeddelelsen fremgår det mere detaljeret, at »personer, der er bosat i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien, kan rejse ind i Danmark fra den 15. juni, for at besøge kærester, forlovede, bedsteforældre og børnebørn samt ved erhvervsrejser og jobsamtaler mv.«.

»Derudover åbnes der for personer, der er bosat i EU og Storbritannien, og som ejer sommerhus i Danmark, eller som kan dokumentere alene at være i transit i Danmark med henblik på ferieophold eller turisme uden for Danmark. Ferielejligheder, kolonihaver eller både beliggende i Danmark vil i den forbindelse fremover blive sidestillet med sommerhuse. Det samme gælder fastliggerpladser på campingpladser i Danmark«, står der videre.

Virolog er ikke bekymret

Der har i de forgangne uger været et voksende politisk pres på at få lempet indrejserestriktionerne for borgere i udlandet, som har en dansk kæreste. I en spørgetime i folketingssalen tidligere i dag brugte blandt andre Jan E. Jørgensen (V) og Andreas Steenberg (R) deres spørgetid på at opfordre Nick Hækkerup til at lempe på reglerne.

Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi på Københavns Universitet, vurderer, at det ikke vil påvirke smittetrykket så voldsomt, at kærester fra andre lande end Danmark nu kan rejse ind i landet.

»Jeg vil vurdere, at risikoen for et øget smittetryk er relativt lille. Der kan jo ikke dreje sig om vildt mange mennesker, og i de fleste europæiske lande er der et relativt lavt antal smittede. Så det tror jeg ikke kan betyde særlig meget i den store sammenhæng«, siger han til Politiken.

Danskere med en kæreste uden for Europa må dog stadig vente med at blive genforenet. Nick Hækkerup nævner ikke nogen dato for, hvornår borgere uden for Europa kan få lov til at rejse til Danmark for at besøge deres kæreste, men Allan Randrup Thomsen mener ikke, at det vil gøre en væsentlig forskel.

»Flere steder i verden er epidemien ikke nået ned på samme niveau, som den er i Europa, så der vil være en lidt større risiko. Men overordnet set, er det vel strengt taget ikke ret mange mennesker, det her drejer sig om, så jeg vil vurdere, at risikoen er ret lille for at få et væsentlig antal smittede ind i landet, hvis man åbner for at kærester i udlandet kan komme til Danmark«, forklarer han.

Stadig lukket til Sverige

Grænsen til Sverige vil fortsat være lukket, men i pressemeddelelsen står der, at regeringen vil se på en snarlig regional åbning i forhold til Sydsverige og en åbning over for hele Finland.

»Vi er i øjeblikket i dialog med svenskerne for at finde ud af, om man kan lave en eller anden regionaliseret åbning, sådan at der også kan blive interaktion på tværs af Øresund igen«, siger Nick Hækkerup ifølge Ritzau.