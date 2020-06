Feriepenge kan sende 96.000 danskere over topskattegrænsen

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Beregninger fra den borgerlig-liberale tænketank Cepos på baggrund af tal fra Danmarks Statistik viser, at 96.000 danskere vil komme over topskattegrænsen, hvis de tager imod indefrosne feriepenge.

Det skriver Jyllands-Posten.

Topskattegrænsen er i dag på cirka 577.000 kroner. Indtægter herover beskattes i gennemsnit med 56 procent.

Det er valgfrit, om man vil sige ja til at få udbetalt feriepengene.

Bo Sandemann, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, kalder det en 'tilfældig og utilsigtet' effekt. Han er bekymret for, om folk vil vente med at få feriepenge udbetalt til pensionsalderen.

»En stor gruppe danskere i de her indkomstgrupper vil hurtigt kunne se, at det er en underskudsforretning. Og hvis de vælger at vente med at få pengene, så svækker det den effekt, der skulle stimulere økonomien«, siger han til Jyllands-Posten.

Regeringens plan er netop, at de indefrosne feriepenge skal være med til at sparke gang i forbruget hos danskerne.

Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, er bekymret.

»Det er jo ikke meningen, vi skal have knap 100.000 ekstra topskatteydere i vores samfund«.

»Den bedste løsning er at hæve topskattegrænsen i 2020 med 35.000 kroner. Hvis man gør det, har man et nogenlunde uændret antal topskatteydere«, siger han til Ritzau.

På Christiansborg ønsker hele oppositionen en løsning. Også De Radikale er åben for at se på sagen.

De Konservative mener, at det vil være retfærdigt at hæve topskattegrænsen bare for i år.

Hos Socialdemokratiet siger finansordfører Christian Rabjerg Madsen til Ritzau, at meldingen fra en lang række fagfolk er, at de udbetalte feriepenge vil have en gavnlig effekt på økonomien.

Han afviser at hæve topskattegrænsen i år.

»Når man lytter til en lang række økonomer, er den klare melding, at når vi udbetaler så stor en del af danskernes feriepenge, vil det have en meget stor effekt på økonomien, jobskabelsen og væksten«, siger han.

ritzau