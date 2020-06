»Jeg synes, de fralægger sig deres ansvar«: Corona-smittede Stina Petersen var gæst i Lalandia. Nu står hun frustreret tilbage

Automatisk oplæsning

Stina Petersen fra Herlev var i løbet af ugen på ferie i Lalandia ved Rødby sammen med sin familie. Efter hjemkomsten fandt hun ud af, at hun er smittet med coronavirus - den yderst smitsomme virus, der gennem de seneste måneder har lukket store dele af Danmark ned for at undgå smittespredning.

Derfor tøvede Stina Petersen heller ikke et øjeblik med at kontakte Lalandia for at lade dem vide, at en af deres gæster har været smittet under et ophold i feriebyen og badelandet.

»Jeg kunne personligt godt tænke mig, de skrev en mail til alle de 300 gæster, der var i Lalandia, da jeg var der. Så de kunne selv tage stilling til, om de ville testes«, siger hun til TV2 ØST.

Men det har Lalandia ifølge Stina Petersen afvist at gøre.

»Jeg synes, de fralægger sig deres ansvar«.

Hun understreger, at hun ikke anklager Lalandia for, at hun er blevet smittet, mens hun var der. Stina Petersen fortæller videre, at hun til Lalandia har givet oplysninger om flere gæster, som hun har talt med. For selv om Stina Petersen har holdt afstand, så mener hun, at de skal vide besked.

To medarbejdere bliver hjemme

Selv havde Stina Petersen ingen mistanke om coronasmitten. Det blev konstateret torsdag, hvor hun under en indlæggelse i forbindelse med sin astma blev testet rutinemæssigt.

Jan Harrit, administrerende direktør for Lalandia bekræfter over for TV2 ØST, at de er blevet kontaktet af Stina Petersen.

»Hun har kontaktet os og fortalt, at hun er testet positiv, og at hun har besøgt os for et par dage siden. Det har vi selvfølgelig lyttet på«, siger han.

Ifølge direktøren har man på baggrund af Stina Petersens oplysninger forsøgt at finde frem til de medarbejdere, som har været tæt på familien.

»Vi har spurgt ind til, hvilke steder de har besøgt og været tæt på. Så har vi fundet frem til, at de har været i kontakt med to af vores medarbejdere ved to af vores aktiviteter«, siger Jan Harrit og tilføjer:

»De to medarbejdere har vi kontaktet og foreslået, at de indtil videre ikke kommer på arbejde, og hvis de har får symptomer, skal de lade sig teste«.

Han understreger, at klor i vandet samt reglerne om at holde afstand i vandlandet, gør, at risikoen for smitte her er meget lav.

Er hele idéen med smittekædeopsporing ikke, at folk skal gøres opmærksomme på det, hvis de har været tæt på en smittet?

»Det kræver, man har været tæt på hinanden i længere tid. Det er dem, man er i kontakt med i mere end et kvarter inden for en given afstand, der er i risiko for at blive smittet. Det er heller ikke sådan, hvis en coronasmittet har været i Bilka eller et storcenter, at man så går ud og fortæller om det. Man skal ikke skræmme nogen. Man ved ikke, hvor hende her har været, og hvor hun eventuelt er blevet smittet«, siger Jan Harrit.

Opslag delt 27.000 gange

Stina Petersen har nu delt sin oplevelse i et opslag på Facebook, der i skrivende stund er delt 27.000 gange. Det har ifølge hende allerede givet henvendelser fra flere andre familier, der var på besøg i Lalandia fra tirsdag-torsdag i denne uge.

»Andre forældre har kontaktet mig og har efterfølgende valgt at gå i frivillig isolation. Min kæreste skal testes i morgen, og alle, jeg kender, har valgt at blive testet«, siger hun.

