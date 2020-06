»Verdens øjne hviler på os«: Beboere gør oprør mod ghettolov

Lejere går rettens vej for at undgå, at ghettolov tvangsflytter beboere. Minister afviser diskrimination.

Beboere i udsatte boligområder over hele landet mobiliserer sig nu i protest mod Folketingets ghettolov fra 2018. Det skyldes, at de nu mærker, at en konsekvens af loven er, at andelen af almene familieboliger i et udsat boligområde skal skæres ned til 40 procent af bebyggelsen, hvis over halvdelen af beboerne har ikkevestlig oprindelse.