Kennelklub: »Bondefangeri af værste skuffe«

FAKTA

DDVG’s krav til køberne

Af DDVG’s kontrakt fra 2019 lyder blandt andre følgende krav:

Man skal betale en bøde på 20.000 kroner, hvis man afliver en hund fra DDVG uden foreningens beviselige tilladelse.

Man skal betale en bøde på 20.000 kroner, hvis hunden bliver drægtig eller gør andre hunde drægtige.

Det er forbudt at videresælge hunden uden DDVG’s skriftlige tilladelse.

Hvis man fortryder købet af sin hund, er man påkrævet enten at beholde hunden i sin varetægt, indtil foreningen har fundet en ny ejer, eller at betale dagbøder á 100 kroner for hver dag, hunden er i en plejefamilie. Derudover skal man betale for alle udgifter forbundet med videreformidlingen af hunden og får ikke selv del i den indtægt, foreningen tjener på at sælge hunden videre.

Foreningen har ret til at hente hunden inden for de første 14 dage efter adoptionen, hvis foreningen oplever, »at hunden og adoptanten ikke er et match«.

